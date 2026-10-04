3 medalii de aur și 2 de argint pentru elevii români la Olimpiada Internațională de Astrofizică, în Vietnam

Lotul național de astronomie și astrofizică al României a înregistrat o nouă performanță de excepție pe scena internațională. Elevii români au cucerit trei medalii de aur și două de argint la cea de-a XIX-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Astronomie și Astrofizică (IOAA 2026), desfășurată în Hanoi, capitala Vietnamului, în perioada 25 septembrie – 5 octombrie.

Competiția din acest an a reunit 315 elevi din 64 de țări, reprezentând un test de foc pentru cei mai buni tineri pasionați de științele spațiului din întreaga lume, relatează publicația Edupedu.ro.

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), o notă remarcabilă a ediției din 2026 este reprezentată de performanța învățământului public: trei dintre cei cinci elevi premiați provin din licee de stat din Bacău, Gheorgheni și București.

Medaliile de aur au fost adjudecate de Alexandru-Ioan Jicu (Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” din Bacău), Teodor Bichir (Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București) și Robert-Cristian Amariei (Liceul Teoretic „Sfântu Nicolae” din Gheorgheni, județul Harghita).

Performanța echipei a fost completată de medaliile de argint obținute de Vlad Toncu (Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București) și Vlad-Tudor Bolohan (Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București).

Cinci probe complexe și un nivel tehnic ridicat

Probele susținute de elevi au testat atât cunoștințele teoretice avansate, cât și abilitățile practice. Reprezentanții României au trecut prin cinci etape de evaluare: proba teoretică, proba practică de observații direct prin telescop, proba de planetariu, proba complexă de analiză a datelor și proba pe echipe.

Succesul olimpicilor este și rezultatul muncii echipei de cadre didactice care a coordonat lotul național. Echipa a fost condusă de prof. dr. Petru Crăciun, inspector școlar general adjunct la ISJ Suceava, prof. dr. Adrian Bodnarescu, de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți, și Naghi Elisabeta Ana, membru în comitetul internațional al olimpiadei.

O tradiție de continuitate la cel mai înalt nivel

Rezultatele obținute în Vietnam reconfirmă poziția de top a României în astronomia școlară internațională și mențin o tradiție a performanței constante din ultimii ani.