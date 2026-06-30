VEZI REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ SIBIU 2026!

Când sunt afişate notele la Evaluare Naţională 2026

Notele vor fi afișate pe site-ul Ministerului Educației, edu.ro, în secțiunea specială Rezultate Evaluare Națională 2026, până în ora 12.00, și pe pagina de internet a Inspectoratului Școlar Judeţean Sibiu. De asemenea, notele vor fi afişate şi la avizierul unităţii de învăţământ, şi pe website-ul acesteia.

Accesarea acestora se face prin intermediul unui cod unic de candidat, primit de fiecare elev în parte după prima probă scrisă de la Evaluare Națională 2026.

Începând din 2023, media din clasele V-VIII nu mai este luată în calcul la admiterea la liceu, astfel că ierarhizarea se va realiza doar pe baza mediei obţinute la Evaluarea Naţională.

Elevii nemulțumiți de notele obținute pot depune contestații la Evaluarea Națională 2026.

Rezultatele la Evaluare Națională 2026 în Sibiu, anonimizate

Rezultatele la Evaluare Națională 2026 sunt anonimizate pentru a respecta prevederile Uniunii Europene privind protecția datelor personale. Codul unic al candidatului este codul anonimizat individual care înlocuiește numele și prenumele candidatului și care este distribuit acestuia la prima proba susținută de la Evaluarea Națională 2026.

În acest sens, fiecare candidat a primit un cod individual, în baza căruia își va putea vedea rezultatele. Elevii au primit la începutul examenelor de la Evaluarea Națională 2026 o foaie pe care erau trecute informațiile: codul unic aferent candidatului, școala de proveniență, numele și prenumele, CNP-ul și județul.

Pe site-ul edu.ro va fi publicată lista rezultatelor examenului de Evaluare Națională 2026. Aceasta cuprinde: codul candidatului, unitatea de învățământ de proveniență, notele obținute la fiecare probă scrisă, media sau mențiunile „absent”/„eliminat din examen”, după caz.

Elevii și părinții lor pot folosi codul unic de candidat, pentru a accesa site-ul edu.ro și pentru a verifica notele obţinute la cele două probe.

Calendarul afișării rezultatelor la Evaluare Națională 2026

1 iulie 2026 (până la ora 12.00): Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor. Vizualizarea lucrărilor scrise şi depunerea contestaţiilor (în intervalul 14.00-18.00);

2-3 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise şi depunerea contestaţiilor;

4-7 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor;

8 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor.

Vizualizarea propriei lucrări după afișarea rezultatelor inițiale

Potrivit modului de desfășurare a examenului de Evaluare Naţională 2026, elevii pot solicita vizualizarea lucrării imediat după afișarea rezultatelor inițiale, înainte de a depune contestațiile.

Candidatul și părinții/reprezentanții legali pot solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii/propriului copil, după afișarea rezultatelor inițiale.

La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

Cum se fac contestațiile la rezultatele de la Evaluare Națională 2026

După afișarea rezultatelor la Evaluare Națională 2026, în intervalul orar 14.00-18.00 și în cursul zilelor de 2 şi 3 iulie, elevii din Judeţul Sibiu pot depune contestații.

Pentru a face o contestație, elevii, alături de unul dintre părinți sau tutore legal, trebuie să completeze o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Cum se calculează media de admitere la liceu 2026

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, o reprezintă media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele incluse în Evaluarea Națională 2026.

Excepţia de la acestă regulă o reprezintă unităţile din învăţământul liceal vocaţional. Astfel, pentru profilul artistic, pentru profilul sportiv şi pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf, media finală de admitere se calculează în felul următor:

(3 APT + MA)/4 = MFA,

unde:

APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere; MFA = media finală de admitere.

Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel:

(APT + MA)/2 = MFA,

unde:

APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere; MFA = media finală de admitere.

Pentru profilul militar, media finală de admitere se calculează astfel:

0,2 MA + 0,8 NP = MFA,

unde:

NP = nota la proba de verificare a cunoştinţelor la disciplinele limba şi literatura română şi matematică; MA = media de admitere; MFA = media finală de admitere.

Când are loc repartizarea computerizată, potrivit calendarului de admitere la liceu 2026

După finalizarea examenelor și afișarea rezultatelor finale, începe etapa admiterii la liceu.

Prima etapă a repartizării computerizate în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a va avea loc pe 22 iulie.

Completarea fișelor de înscriere la liceu are loc în perioada 13-20 iulie. Pe 22 iulie sunt afișate rezultatele repartizării computerizate, urmând ca depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați să se realizeze între 23 și 28 iulie.

A doua etapă a repartizării computerizate va începe pe 31 iulie 2026, pentru candidații care nu au prins locuri în prima etapă sau nu și-au depus dosarele ori care sunt din serii anterioare, în vârstă de până la 18 ani.

Cum se face repartizarea computerizată în învățământul liceal în cazul candidaţilor cu medii egale

Pentru repartizarea computerizată, în cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii:

media generală de absolvire a claselor a V-a—a VIII-a;

nota obținută la proba de limba și literatura română din cadrul evaluării naționale;

nota obținută la proba de matematică din cadrul evaluării naționale;

nota obținută la proba de limbă maternă din cadrul evaluării naționale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, în cazul candidaților care solicită înscrierea la unități de învățământ cu predare în limba minorităților naționale.

În cazul în care la o unitate de învățământ, pe ultimul loc, există candidați cu opțiunea exprimată pentru acea unitate școlară și care au mediile de admitere, precum și toate mediile menționate mai sus egale, atunci toți acești candidați sunt declarați admiși la opțiunea solicitată.

Rezultate Evaluare Naţională 2026 pe judeţe

Rezultatele la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate cu o zi mai devreme!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE