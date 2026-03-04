Lidia Buble nu are superstiţii, doar credință! Artista a demonstrat că înainte de marele concert de la Sala Palatului nu e nevoie de superstiţii fancy, ci de rezistență la nesomn și multă rugăciune. După 12 ani de visat la acest moment, artista a pus la punct fiecare detaliu, dar în ultima săptămână a dormit pe apucat, repetând non-stop. În loc de miere cu ou crud, așa cum fac alți colegi, a ales varianta divină: „Rugăciune, rugăciune și iar rugăciune!”. Show-ul a fost peste așteptări, însă cu o emoție aparte: mama ei nu a putut fi în sală, iar Lidia i-a dedicat un moment care a ridicat publicul în picioare.

Loredana: succesul care atrage aplauze, dar filtrează prieteni. Artista a recunoscut că, deși e mereu în lumina reflectoarelor, în viața reală cercul ei de prieteni e select. Loredana a crezut că are mulți prieteni, dar timpul i-a „cernut ca prin sită”, rămânând doar cei puțini și buni. În showbiz, spune ea, prieteniile adevărate sunt rare, iar cele din copilărie rămân cele mai sincere. În plus, succesul și independența ei mai și intimidează. De multe ori este judecată după aparențe, dar dincolo de divă, se ascunde o fire super sensibilă.

Despărțiți sau din nou împreună? Iulia Albu și Mike au apărut super apropiați la un eveniment monden, deși nu au confirmat nicio împăcare oficială. Zâmbete, poze împreună și o chimie evidentă, suficient ca internetul să ia foc. Relația lor a trecut prin despărțiri, împăcări și chiar terapie de cuplu, care părea că nu a dus la rezolvarea conflictelor. Apariția lor recentă a reaprins curiozitatea fanilor, însă, momentan, cei doi joacă perfect cartea suspansului și lasă publicul să tragă concluziile.

Apa cu lămâie face minuni? Mirabela Dauer jură ca da! Cine zice că după 70 de ani nu mai slăbești nu a vorbit cu Mirabela Dauer. La 77 de ani, artista a dat jos 14 kilograme fără dietă strictă. O performanță serioasă pentru cineva care se declară gurmandă! Secretul? În fiecare dimineață, pe stomacul gol, bea apă fiartă cu lămâie și abia după o oră își permite cafeaua. Simplu, disciplinat și eficient. Ritualul i-a devenit stil de viață și, se pare, funcționează.

Laura Cosoi zâmbește pe covorul roșu, dar în suflet duce un dor fără termen de expirare. Actrița a mărturisit că nu s-a împăcat nici acum cu pierderea părinților. Cu toate că este împlinită alături de soț și fiice, recunoaște că pierderea părinților i-a schimbat viața pentru totdeauna. Au trecut aproape șase ani de când și-a pierdut tatăl și doi de la moartea mamei, însă spune că acești ani nu au fost despre vindecare, ci despre rezistență. Laura Cosoi spune că nu a avut suficient timp să plângă și vorbește în continuare despre un dor care nu dispare, ci doar învață să tacă.

