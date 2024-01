„Am zis să fac regie- film. Ai mei m-au aranjat, m-au dus pe la TVR, au găsit ei acolo pe cineva. M-au ajutat, m-au susținut fără nicio problemă.

De acoo am intrat, m-am plictisit, m-am îndrăgostit, m-am mutat la actorie. Apoi a plecat fata. Apropo, am fost cu Gratiela, soția lui Andrei Duban, trei ani de zile. Am fost cu Grațiela toată facultatea”, a declarat Alex Bogdan în cadrul Podcastului Acasă la Măruță. În prezent, Alex trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Cătălina Mihai, și ea tot actrită.

Aex Bogdan a fost dependent de jocurile de noroc

Când avea doar 22 de ani, Alex Bogdan a intrat pentru prima dată într-un cazinou și timp de nouă ani a fost dependent de jocurile de noroc. Invitat anul tecut, la podcastul „Vin de-o poveste”, găzduit de Radu Țibulcă, actorul a povestit experiența sa.

El trage un semnal de alarmă și îi îndeamnă pe toți care au această dependență să vorbească despre viciul lor și să ceară ajutorul. Alex Bogdan a vorbit după 5 ani cu mama lui, care a încercat să-l ajute să scape de această dependență. În fiecare lună, el pierdea 5.000 de euro la jocurile de noroc și ajungea să nu mai aibă ce să mănânce. La cazinou, el a pierdut aproximativ 150.000 de euro, sumă cu care ar fi putut să își cumpere un apartament.

„Eu am pățit ce a pățit și Augustin Viziru. E o boală… Am fost dependent de jocurile de noroc. Rău! Ești într-un punct în care cazi şi te prinde pentru că eşti o fire vicioasă, m-a prins chestia aia şi am avut 9 ani în care am fost rău. Am pierdut cumulat 150.000 de euro. Apartamentul. Mi-a ținut mama mea evidența.

Când am avut curajul să îi spun mamei și ea fiind contabilă a pus cap la cap și mi-a zis cât am pierdut. E una dintre cele mai nasoale boli, care nu ține cont de apartenența socială. Cunosc foarte mult colegi care fac asta. Eu am fost 10 ani singur. Eu tot timpul am avut nevoie de iubire și stabilitate, lucruri pe care nu le-am găsit, pentru sunt dificil. M-a prins!

Făceam 5.000 de euro pe lună. Bani, frate! Și stăteam și la cămin. Făceam «Mondenii», «Cronica Cârcotaşilor», emisiunea «Fii pe fază», adică acumulam. Când îmi intrau banii, că acumulam vreo 5.000 de euro, pe data de 4 a lunii, următorul lucru era să merg în cazinou cu toți banii și îi pierdeam pe toți. De pe data de 5, a doua zi, eu trebuia să trăiesc până pe data de 4, a doua lună, fără nimic.”







