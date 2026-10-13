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Bucureștiul devansează Brașovul în topul prețurilor. Timișoara are un ritm accelerat de creștere. Cu cât s-au scumpit apartamentele într-un an în marile orașe?

Corina Vârlan
Corina Vârlan
Content Manager Imobiliare.ro
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Plan apropiat cu blocuri de apartamente din București, cu pereți de culoare crem
Bucureștiul devansează Brașovul în topul prețurilor, Sursa foto: Shutterstock.
Analiză
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Bucureștiul devansează Brașovul și urcă pe locul al doilea în topul orașelor cu cele mai mari prețuri la apartamente, în urma valului de scumpiri din ultimul an de pe piața imobiliară. Capitala mai are însă mult de recuperat pentru a ajunge din urmă liderul incontestabil la nivel național, Cluj-Napoca. Timișoara se remarcă, de asemenea, prin ritmul de creștere accelerat, apropiat de cel înregistrat pe piața bucureșteană, potrivit Indicelui Imobiliare.ro - instrument care monitorizează de peste 15 ani evoluția pieței rezidențiale din principalele centre urbane prin intermediul celei mai extinse baze de date din țară.

Chiar dacă, în majoritatea orașelor analizate, creșterea anuală a prețurilor locuințelor se situează sub rata inflației, iar acest lucru contribuie la menținerea accesibilității la un nivel relativ echilibrat, evoluția recentă a cursului valutar exercită o presiune suplimentară asupra cumpărătorilor. Deprecierea leului în fața euro majorează costul achiziției în lei și poate afecta atât avansul necesar, cât și efortul financiar al celor care economisesc în moneda națională. Prin urmare, accesibilitatea rămâne la un nivel bun însă este afectată nu doar de dinamica prețurilor și a veniturilor, ci și de evoluția cursului de schimb și de costul finanțării”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Pretul locuințelor a crezut în marile orașe din țară
Pretul locuințelor a crezut în marile orașe din țară

Scumpirile din București și Timișoara, cele mai mari din țară

Proprietarii și dezvoltatorii din Capitală au majorat prețurile cu aproape 9% comparativ cu începutul toamnei trecute. Dacă atunci apartamentele erau listate la vânzare cu un preț mediu de 2.125 euro/mp util, la finele lunii trecute acesta a ajuns la 2.312 euro/mp util.

Bucureștiul devansează Brașovul și urcă pe locul al doilea în topul orașelor cu cele mai mari prețuri la apartamente
Bucureștiul devansează Brașovul și urcă pe locul al doilea în topul orașelor cu cele mai mari prețuri la apartamente

Mai mult, Bucureștiul se plasează pe locul secund în topul celor mai scumpe orașe din țară, devansând Brașovul, oraș care a ocupat mult timp acest loc în clasamentul național. În ciuda acestui fapt, apartamentele noi din Capitală sunt listate în continuare la vânzare cu un preț mediu mai mic față de cel înregistrat în orașul de la poalele Tâmpei.

În Timișoara, prețul mediu solicitat pentru apartamentele noi și vechi listate la vânzare se menține în continuare sub pragul de 2.000 euro/mp util, chiar dacă pe piața rezidențială locală s-a înregistrat al doilea cel mai semnificativ avans la nivelul prețurilor în ultimul an. Discutăm despre o creștere cu 8%, de la 1.833 euro/mp util la 1.984 euro/mp util.

În Timișoara, prețul mediu solicitat pentru apartamentele noi și vechi listate la vânzare se menține în continuare sub pragul de 2.000 euro/mp util
În Timișoara, prețul mediu solicitat pentru apartamentele noi și vechi listate la vânzare se menține în continuare sub pragul de 2.000 euro/mp util

Pentru cumpărători diferențele de preț sunt consistente atunci când discutăm despre vechimea proprietăților de care aceștia sunt interesați. Apartamentele noi sunt listate la vânzare cu peste 2.200 euro/mp util, după un avans cu 9% în doar 12 luni, în timp ce locuințele aflate în blocuri vechi ies pe piață cu un preț mediu de 1.940 euro/mp util, arată Indicele Imobiliare.ro.

Ritm de creștere accelerat și pe piața rezidențială din Ploiești

Un avans cu aproape 8% a putut fi observat și în cazul prețurilor solicitate în Ploiești, orașul rămânând însă în continuare unul dintre cele mai accesibile pentru cumpărătorii activi pe piețele secundare din România.

Apartamentele din Sibiu, Iași și Constanța ies pe piață cu prețuri apropiate

În Sibiu prețul solicitat cumpărătorilor pentru apartamente a crescut într-un an cu 7%, de la o medie de 1.894 euro/mp util la 2.034 euro/mp util. Locuințele au ajuns să se vândă, astfel, cu prețuri apropiate de cele practicate în Constanța sau Iași.

Și în Capitala Moldovei scumpirile au urmat un ritm similar, prețul apartamentelor ajungând la o medie de 2.000 euro/mp util. Pe plan local, diferențele dintre costurile aferente unei locuințe noi și cele solicitate pentru locuințele din blocuri vechi continuă să se mențină limitate.

Prețul apartamentelor din Iași a ajuns la o medie de 2.000 euro/mp util
Prețul apartamentelor din Iași a ajuns la o medie de 2.000 euro/mp util

Cumpărătorii achită în această toamnă cu 6% mai mult pentru apartamentele din Constanța, dacă ne raportăm la prețurile solicitate în septembrie 2025. Atunci, proprietarii și dezvoltatorii listau la vânzare apartamente cu un preț mediu de 1.898 euro/mp util. În prezent, media se situează în jurul valorii de 2.020 euro/mp util, conform Indicelui Imobiliare.ro.

Cumpărătorii achită în această toamnă cu 6% mai mult pentru apartamentele din Constanța
Cumpărătorii achită în această toamnă cu 6% mai mult pentru apartamentele din Constanța

Ritm de creștere similar în ultimul an în Cluj-Napoca, Brașov, Craiova și Oradea

Un avans cu circa 5% s-a putut observa într-un an în Cluj-Napoca, Brașov, Craiova și Oradea. Chiar dacă ritmul de creștere a încetinit semnificativ pe piața rezidențială locală, Clujul rămâne cel mai scump oraș din țară pentru cumpărătorii de locuințe. Apartamentele sunt listate la vânzare cu un preț mediu de 3.316 euro/mp util.

Prețul locuințelor a crescut cu 5% într-un an în Cluj-Napoca
Prețul locuințelor a crescut cu 5% într-un an în Cluj-Napoca

În Brașov, apartamentele sunt listate la vânzare cu un preț mediu de 2.309 euro/mp util, potrivit Indicelui Imobiliare.ro. Diferențele de cost raportate la vechimea locuințelor rămân consistente pentru cumpărători, apartamentele din proiecte rezidențiale noi ieșind pe piață cu un preț mediu ce se apropie de borna de 2.800 euro/mp útil.

În Brașov, apartamentele sunt listate la vânzare cu un preț mediu de 2.309 euro/mp util
În Brașov, apartamentele sunt listate la vânzare cu un preț mediu de 2.309 euro/mp util

Craiova își consolidează poziția la nivel național, prețurile practicate pe plan local depășindu-le pe cele din orașe precum Constanța, Iași sau Timișoara. Discutăm despre o medie de 2.142 euro/mp util. Deși avansează, Oradea se menține o opțiune accesibilă pentru cumpărătorii din jumătatea de vest a țării, prețul solicitat atingând până la sfârșitul lunii trecute o medie de 1.885 euro/mp util.

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Tags: imobiliare Stiri Cluj Napoca Stiri Timisoara Stiri Iasi Stiri Brasov Stiri Constanta Stiri Ploiesti Stiri Oradea Stiri Craiova
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