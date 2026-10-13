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„Băiat de milioane”, noul film al lui Mircea Bravo, a ajuns în cinematografele din toată România pe 12 octombrie 2026, iar cu doar câteva zile înainte de marea premieră, celebrul comediant dezvăluia că unul dintre actorii care joacă în peliculă a murit după ce a filmat câteva cadre.
„Vi s-a întâmplat vreo chestie foarte nasoală la filmări?”, a fost întrebat Mircea Bravo în timp ce era în studioul de la PRO FM.
„De exemplu, ne-a murit un actor. Nu în timpul filmului... A jucat o zi, după care a mers la alt proiect, mai avea o zi de jucat la noi și a murit. A avut un AVC, ceva din ăsta, puternic”, a fost răspunsul oferit de Mircea Bravo.
„Și ce faci, Doamne ferește, în situația asta?”, a continuat dialogul.
„Era o situație... Era tatăl meu din film, în cazul de față, în «Băiat de milioane». Și după ce a apărut într-o scenă, la următoarea scenă... Mai era o scenă în care trebuia să apară el cu mama să mă certe pentru ceva. Și el a zis că nu vrea să vină, că e supărat pe mine. Și am jucat-o cumva, am reglat-o ușor din scenariu. Am avut noroc că am mai avut o singură scenă și era cumva cronologic. Am adaptat-o cumva din scenariu. Și pentru noi a fost un șoc, îți dai seama. Omul avea 50 și ceva de ani, adică nu era de 80 de ani”, a mai afirmat Mircea Bravo, fără a oferi numele actorului.
„Îți dai seama, noi suntem șocați. Că nu știam asta”, au răspuns cei din studio.
Libertatea a văzut în premieră filmul lui Mircea Bravo și vă dezvăluie cine este actorul despre care Mircea Bravo a vorbit la PRO FM și a spus că a murit după ce a filmat doar câteva cadre și că ar fi urmat să mai joace într-o scenă: Ioan Isaiu!
În galeria foto puteți să vedeți și ultimele imagini cu Ioan Isaiu în viață, așa cum a jucat el în filmul „Băiat de milioane”, care rulează acum în cinematografele din România.
Moartea lui Ioan Isaiu a fost anunțată în primăvara acestui an de către colegii lui de la Teatrul Național Cluj-Napoca. Din câte se pare, după ce a filmat în Cluj pentru noul film al lui Mircea Bravo, Ioan Isaiu a participat la un proiect în București, unde i s-a făcut rău. Din câte se pare, el ar fi suferit un infarct și a murit.
La scurt timp după ce Ioan Isaiu a murit, Nicoleta Luciu, care a jucat alături de el în seriale, afirma că este în stare de șoc la aflarea veștii.
„Doamne, nu-mi vine să cred că a murit. Era un om foarte bun, un coleg special. Am jucat în seriale împreună si acum, când am auzit această veste tristă, nu știu ce să mai spun, îmi este foarte greu să vorbesc despre el la trecut”, spunea actrița pentru Wowbiz în urmă cu aproximativ cinci luni.