„Băiat de milioane”, noul film al lui Mircea Bravo, a ajuns în cinematografele din toată România pe 12 octombrie 2026, iar cu doar câteva zile înainte de marea premieră, celebrul comediant dezvăluia că unul dintre actorii care joacă în peliculă a murit după ce a filmat câteva cadre.

„Vi s-a întâmplat vreo chestie foarte nasoală la filmări?”, a fost întrebat Mircea Bravo în timp ce era în studioul de la PRO FM.

„De exemplu, ne-a murit un actor. Nu în timpul filmului... A jucat o zi, după care a mers la alt proiect, mai avea o zi de jucat la noi și a murit. A avut un AVC, ceva din ăsta, puternic”, a fost răspunsul oferit de Mircea Bravo.

„Și ce faci, Doamne ferește, în situația asta?”, a continuat dialogul.

„Era o situație... Era tatăl meu din film, în cazul de față, în «Băiat de milioane». Și după ce a apărut într-o scenă, la următoarea scenă... Mai era o scenă în care trebuia să apară el cu mama să mă certe pentru ceva. Și el a zis că nu vrea să vină, că e supărat pe mine. Și am jucat-o cumva, am reglat-o ușor din scenariu. Am avut noroc că am mai avut o singură scenă și era cumva cronologic. Am adaptat-o cumva din scenariu. Și pentru noi a fost un șoc, îți dai seama. Omul avea 50 și ceva de ani, adică nu era de 80 de ani”, a mai afirmat Mircea Bravo, fără a oferi numele actorului.

„Îți dai seama, noi suntem șocați. Că nu știam asta”, au răspuns cei din studio.

Libertatea a văzut în premieră filmul lui Mircea Bravo și vă dezvăluie cine este actorul despre care Mircea Bravo a vorbit la PRO FM și a spus că a murit după ce a filmat doar câteva cadre și că ar fi urmat să mai joace într-o scenă: Ioan Isaiu!

În galeria foto puteți să vedeți și ultimele imagini cu Ioan Isaiu în viață, așa cum a jucat el în filmul „Băiat de milioane”, care rulează acum în cinematografele din România.

Moartea lui Ioan Isaiu a fost anunțată în primăvara acestui an de către colegii lui de la Teatrul Național Cluj-Napoca. Din câte se pare, după ce a filmat în Cluj pentru noul film al lui Mircea Bravo, Ioan Isaiu a participat la un proiect în București, unde i s-a făcut rău. Din câte se pare, el ar fi suferit un infarct și a murit.

La scurt timp după ce Ioan Isaiu a murit, Nicoleta Luciu, care a jucat alături de el în seriale, afirma că este în stare de șoc la aflarea veștii.