Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău s-au întâlnit în această dimineață la școală, unde afaceristul a venit împreună cu fiul lor cel mic, Nicolas. Băiatul nu a rămas la cursuri.

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău nu reușesc să ajungă la un numitor comun în privința mezinului.

După ce ieri artista a transmis un mesaj public prin care susținea că, deși există trei hotărâri judecătorești favorabile care îl obligă pe tatăl copilului, Gabi Bădălău, să îl ducă pe minor la cursurile școlare, astăzi, afaceristul a ajuns la instituția de învățământ alături de băiat.

Claudia Pătrășcanu: „Un copil care nu a rămas la școală”

Potrivit relatărilor făcute de cântăreață, băiatul ar fi fost adus la școală, însă nu pentru a participa la cursuri, ci pentru a anunța conducerea unității de învățământ că refuză să rămână la ore.

„Un ghiozdan pregătit, un copil care nu a rămas la școală… Astăzi, Nicolas a fost trezit la ora 5 dimineața din Bolintin Vale și adus la școală doar pentru a comunica conducerii că nu dorește să rămână la cursuri. De când un copil de 9 ani hotărăște dacă mai merge sau nu la școală? De când un părinte își transferă responsabilitățile asupra unui copil, în loc să-l îndrume și să-i protejeze educația?”, a transmis artista.

Ce s-a întâmplat în fața instituției de învățământ

Claudia Pătrășcanu susține că s-a pregătit pentru revenirea fiului ei în clasă alături de colegi și de fratele lui mai mare, Gabriel. Ea afirmă că a încercat să îl determine pe micuț să rămână la ore, dar atitudinea fostului partener ar fi schimbat evoluția lucrurilor.

„L-am așteptat cu ghiozdanul, uniforma și mâncarea pregătite cu dor mare și nerăbdare să-l revăd... sperând că își va revedea colegii și fratele. Consider că aceste strategii repetate ale tatălui demonstrează o lipsă gravă de responsabilitate și de conștientizare a nevoilor unui copil de numai 9 ani. Ce fel de educație poate oferi un părinte care, în loc să-și încurajeze copilul să meargă la școală, îi permite să abandoneze rutina educațională și îl implică în asemenea situații?”, a adăugat cântăreața.

Claudia Pătrășcanu a detaliat momentul în care fiul ei a ezitat și a dat semne că ar dori să intre la ore, moment în care Gabi Bădălău ar fi intervenit direct.

„Pentru o clipă, când i-am spus că poate rămâne la ore și că îl va revedea pe Gabriel, Nicolas a avut un moment în care a spus că vrea să rămână. În acel moment, tatăl l-a luat de mână și i-a propus să plece la restaurant. La restaurant, în timpul orelor de școală?! Ce fel de educație îi oferim unui copil dacă o ieșire la restaurant ajunge să înlocuiască orele de școală?”, a afirmat vedeta.

Schimb de replici filmat la poarta școlii

Artista susține că încercarea ei de a purta o discuție rațională cu fostul partener a fost întâmpinată cu provocări, omul de afaceri începând să o filmeze în fața copilului.

„Când i-am spus că locul copilului este la cursuri, tatăl a început să filmeze și să spună, în fața lui Nicolas: «Ce faci, mă bați?», deși eu încercam să vorbesc cu Nicolas. Mi se pare profund îngrijorător ca un copil să asiste la asemenea scene, în loc să fie ajutat să revină liniștit la școală. Ce exemplu oferim unui copil atunci când responsabilitatea educației este înlocuită cu asemenea comportamente?”, a adăugat Claudia Pătrășcanu.

Claudia Pătrășcanu, apel către instituțiile statului

În finalul mesajului său, cântăreața a cerut sprijinul autorităților competente, invocând existența unei hotărâri judecătorești executorii care stabilește obligația frecventării cursurilor școlare.

„Întreb instituțiile competente: cine intervine pentru un copil care continuă să lipsească de la școală, deși există o hotărâre judecătorească executorie privind frecventarea cursurilor? Nu este suficient să aduci un copil până la poarta școlii. Responsabilitatea unui părinte este să-i asigure efectiv educația! Iar la sfârșitul acestei zile, pe un scaun au rămas doar ghiozdanul și gentuța cu mâncare pregătite de mine. Un ghiozdan fără copilul care ar fi trebuit să-l poarte. O copilărie care nu poate fi pusă pe pauză”, a încheiat artista.

Gabi Bădălău, dispus să facă orice pentru cei doi copii

De partea cealaltă, Gabi Bădălău susține că vrea binele copiilor și că mezinul nu ar dori să locuiască alături de mama și bunica lui.