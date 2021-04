Adda a slăbit mult din cauza problemelor de sănătate. Cum arată abdomenul artistei acum

Acum, Adda a postat pe contul de socializare, o imagine în care le arată fanilor cum arată abdomenul ei, după mulți ani. Vedeta a ajuns deja la 57 de kilograme.

„NU țin cură de slăbire! Mănânc alimente fără HISTAMINĂ – am intoleranță! Fără – GLUTEN- am intoleranță. Am renunțat și la ZAHĂR- tot din cauze medicale. Mâncarea pe care o consum trebuie să fie proaspătă!

Nu am voie să mănânc ceva gătit mai vechi de câteva ore, chiar dacă sunt alimente permise, pentru că nivelul de histamină crește și am erupții pe tot corpul… tam tam. Beau multă apă!

Iau vitamine și suplimente ca să îmi întăresc imunitatea și să-mi repar organismul pe care l-am stricat singurică din cauza alimentației greșite, medicamente-antibiotice, antiinflamatoare etc. și stres”, a declarat artista la InstaStory.

