Și în această vară, locul natal al artistei le-a devenit casă, însă recent se pare că Adela Popescu și Radu Vâlcan au decis să stea departe unul de altul, deoarece el are liber, în timp ce ea are de filmat pentru serialele „Trafic” și „Fără urmă”, de la PRO TV și de pe VOYO.

Radu Vâlcan a rămas la Șușani, iar Adela Popescu s-a întors în București.

„Am stat aproape o lună, la final de lună, eu aveam deja treabă în București și am decis, împreună cu Radu, inițial am vrut să ne întoarcem cu toții în București, dar ne-am dat seama că este o lună în care copiii vor sta în casă și că nu are sens. Așa că Radu a rămas cu băieții, o să mai stea o vreme, iar eu m-am întors cu Adrian în București, pentru că el e mai sensibil la somn și vrea, în general, să doarmă cu mine”, a spus Adela Popescu pe Instagram, la story.

După ce și-a anunțat fanii că a revenit în București, Adela Popescu a postat pe Instagram, însă de această dată în feed, un clip video în care apare tot în Șușani.

„O zi de neuitat. Puțină mișcare pe dealurile din jur, duș rapid, răcoritor, haine comode și ies în curte. Grătarul e deja încins, iar Radu mă așteaptă. Parcă toate gândurile dispar și rămâne doar bucuria de a petrece timp împreună. Și, pentru că e vară, ne facem și un șpriț. Ah, de când așteptam”, a scris vedeta în dreptul imaginilor.

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Cu aproximativ o săptămână în urmă, actrița de la PRO TV dezvăluia și cum decurge o zi normală pentru familia ei când se află în vacanța de vară la Șușani.

„Cum a ajuns casa noastră loc de sărbătoare. În timpul săptămânii ne vedem de-ale noastre. Mișcare dimineața, cafea la părinți, dojenit copii, dojenit eu pe Radu și el pe mine, puțin grădinărit, spălat de vase, spălat terasa, obligat copiii să citească, cina iar la părinți sau la nași, etc. De când suntem aici, în fiecare weekend am avut casa plină. «Ce faceți, sunteți la Șușani?». «Da, veniți pe aici?». Și uite așa am avut vara cu cele mai frumoase adunări de suflet”, afirma Adela Popescu pe internet.

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