Prințesa Astrid a Norvegiei, sora mai mare a regelui Harald al V-lea, a încetat din viață la vârsta de 94 de ani, la doar două zile după ce participase la funeraliile de stat ale fratelui său. Anunțul oficial a fost făcut de Palatul Regal din Oslo.

Noul suveran al țării, Regele Haakon al VIII-lea, a transmis un mesaj emoționant în numele familiei regale, subliniind devotamentul mătușii sale de-a lungul întregii sale vieți. Regele a spus că Prințesa Astrid a reprezentat Casa Regală cu căldură și simț al datoriei, fiind extrem de dedicată sprijinirii celor mai vulnerabile persoane din societate.

Fostul suveran, Regele Harald al V-lea, a murit luna trecută, la vârsta de 89 de ani, după o domnie de peste 35 de ani. Funeraliile sale de stat au reprezentat ultimul angajament public la care a luat parte Prințesa Astrid.

Premierul norvegian Jonas Gahr Støre a anunțat că Prințesa Astrid va fi înmormântată cu funeralii de stat la rândul ei, iar drapelele vor fi coborâte în bernă pe întreg teritoriul țării. Astrid a fost ultimul copil în viață al Regelui Olav al V-lea, suveran care a condus Norvegia între anii 1957 și 1991.

Ea a preluat neoficial rolul de Primă Doamnă a Norvegiei la vârsta de doar 22 de ani, în 1954, după decesul mamei sale, Prințesa Moștenitoare Märtha. Deoarece Regele Olav nu s-a recăsătorit, Astrid a îndeplinit atribuțiile de reprezentare protocolară până în anul 1968, când fratele său, pe atunci Prințul Moștenitor Harald, s-a căsătorit.

Starea de sănătate a prințesei se degradase treptat în ultimele luni, iar în luna martie fusese spitalizată din cauza unei pneumonii.

Evenimentele funerare ale Regelui Harald au adunat la Oslo zeci de reprezentanți ai caselor regale europene și șefi de stat, printre care Prințul de Wales și suveranii din Danemarca și Suedia. Mii de cetățeni au adus un ultim omagiu pe traseul procesiunii de la Palatul Regal către Catedrala din Oslo. Printre liderii internaționali prezenți la ceremonii s-au numărat președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele german Frank-Walter Steinmeier.

Pierderea Prințesei Astrid survine într-o perioadă marcată de provocări personale și controverse pentru familia regală din Norvegia. În ultimele luni ale vieții Regelui Harald, casa regală a fost afectată de dezvăluiri privind contactele trecute dintre Regina Mette-Marit și finanțatorul american Jeffrey Epstein, decesul acestuia din urmă fiind urmat de regretul public exprimat de suverană pentru acele întâlniri.