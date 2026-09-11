CIA a declasificat vineri peste 70 de note întocmite despre rețeaua teroristă Al-Qaida și fostul său lider, Osama bin Laden, la 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001, relatează AFP.

Publicarea acestor documente este menită să ofere „o transparență fără precedent asupra celui mai sensibil dosar al serviciilor americane de informații, acoperind anii precedenți și ziua care a urmat unuia dintre cele mai întunecate momente din istoria noastră”, a explicat CIA într-un comunicat.

Notele declasificate vineri „urmăresc istoria înțelegerii fluctuante a analiștilor CIA cu privire la Al-Qaida și eforturile agenției de a face lumină asupra proiectelor de atentat ale lui Osama bin Laden, în pofida informațiilor limitate, vagi și imperfecte”, menționează comunicatul CIA.

Una dintre note, datată 10 septembrie 1998, avertiza că Al-Qaida „ar putea doborî un avion plin de explozibili într-un oraș din Statele Unite”.

O altă notă, datată 4 decembrie 1998, semnala că Osama bin Laden și „aliații săi se pregătesc pentru atentate în Statele Unite, inclusiv deturnarea unui avion”.

Alte documente indică modul în care analiştii CIA încercau să înțeleagă intențiile Al-Qaida sub conducerea lui bin Laden, ei subliniind în special dorinţa fostului lider terorist de a aduce „războiul în America”.