Rușii omoară tot mai mulți civili, torturează tot mai mulți oameni și comit tot mai multe agresiuni sexuale, ceea ce constituie crime de război. De asemenea, fură și distrug artefacte culturale, arată un nou raport întocmit de ONU, potrivit AFP.

Comisia de anchetă care funcționează sub egida Consiliului ONU pentru Drepturile Omului a descoperit „noi dovezi că autoritățile ruse au încălcat drepturile omului și dreptul umanitar internațional și au comis crime de război corespunzătoare”. Ancheta conține interviuri cu 422 de femei și 394 de bărbați.

„Comisia este îngrijorată de amploarea, persistența și gravitatea încălcărilor și crimelor pe care le-a investigat, precum și de impactul acestora asupra victimelor și comunităților afectate”, subliniază noul raport, care completează concluziile publicate anul trecut.

Raportul „confirmă constatările sale anterioare, conform cărora numărul mare al atacurilor (în Ucraina - n.r.) demonstrează nepăsarea forțelor armate ruse față de potențialele daune aduse civililor”.

Tortura este sistematică

„Noile dovezi întăresc constatările anterioare ale Comisiei conform cărora tortura utilizată de autoritățile ruse în Ucraina și în Federația Rusă este răspândită și sistematică”, afirmă anchetatorii ONU.

Noul raport descrie, în special, „tratamentul oribil” aplicat prizonierilor de război ucraineni în mai multe centre de detenție din Federația Rusă.

„Mărturisirile victimelor dezvăluie un tratament brutal și neobosit, menit să provoace dureri și suferințe intense în timpul detenției prelungite, cu o ignorare flagrantă a demnității umane”, scriu anchetatorii, menționând traume fizice și mentale de durată suferite de victime.

Raportul detaliază soarta unui soldat ucrainean care a fost arestat și torturat de autoritățile ruse în mai multe centre de detenție.

Soldat spitalizat de 36 de ori după ce a fost torturat

El a povestit „experiența sa în colonia penală din orașul Donskoi, în regiunea Tula, unde a fost torturat în mod repetat și a ajuns cu oase și dinți rupți și cangrenă la un picior rănit”.

„Mi-am pierdut orice speranță și orice voință de a trăi”, a spus soldatul, adăugând că a încercat să se sinucidă, dar răpitorii săi l-au bătut din nou. „După eliberare, soldatul a fost spitalizat de 36 de ori”, au constatat anchetatorii.

Natura, modelul și metodele utilizate pentru tortură „sugerează că există o politică mai clar definită”, a declarat anchetatoarea Vrinda Grover într-o conferință de presă la Geneva.

Raportul documentează, de asemenea, „violuri și alte violențe sexuale comise asupra femeilor în circumstanțe care echivalează cu tortura”. În plus, anchetele au „descoperit dovezi suplimentare de transferuri ilegale de copii (ucraineni - n.r.) din zonele ocupate de Rusia”.

Biserici distruse intenționat și artefacte furate

Pentru prima dată, anchetatorii au examinat soarta artefactelor culturale și a arhivelor din teritoriile ucrainene ocupate. Investigațiile în acest sens s-au concentrat în special asupra orașelor Herson și Odesa.

„Autoritățile ruse au transferat artefacte culturale de la Muzeul Regional de Artă Herson și arhivele provinciale” în peninsula Crimeea, care a fost anexată de Moscova în 2014.

„Conform estimărilor, (...) peste 10.000 de obiecte din muzeu și 70% din documentele din clădirea principală a Arhivelor de Stat au fost îndepărtate”, arată raportul.

Autoritățile locale au invocat necesitatea protejării pieselor de muzeu.

Potrivit anchetatorilor, autoritățile ruse au comis o crimă de război prin confiscarea proprietăților ucrainene, în special printr-o lege adoptată în martie 2023 și care prevede că bunurile și arhivele ucrainene confiscate aparțin Rusiei.

În ceea ce privește Odesa, raportul detaliază bombardamentele rusești care au vizat la sfârșitul lui iulie 2023 clădiri culturale, religioase și istorice, „toate situate în centrul istoric” al orașului, inclusiv Catedrala Schimbarea la Față.