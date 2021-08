Alexandra Stan a încins atmosfera. Iluzia optică a stârnit reacții neașteptate. Toți au crezut că s-a pozat goală

Alexandra Stan a reușit să încingă din nou internetul, de data aceasta doar cu o iluzie optică. Vedeta s-a fotografiat în oglindă. Cântăreața a purtat un costum de baie nude, care a creat impresia că este, de fapt, dezbrăcată.

„M-ai păcălit cu prima fotografie. După am văzut că e costum de baie”, „Wow… am crezut că ești dezbrăcată.”, „Prima dată am crezut că nu porți nimic.”, „Am crezut că e goală” au fost câteva dintre comentariile internauților.

Alexandra Stan s-a căsătorit recent

Alexandra Stan, în vârstă de 32 de ani, și Emanuel s-au căsătorit în secret, iar primele imagini de la nuntă au apărut în revista VIVA!, artista fiind extrem de discretă cu evenimentul.

„Cel mai mare minus este că n-am avut prietenii aproape, dar a fost o ceremonie frumoasă. Ceremonia religioasă am avut-o la Constanța, la Biserica Sf. Nicolae.

Am fost cununați chiar de preotul care a cununat-o și pe sora mea, care mi-a botezat nepoții. E părintele meu duhovnic.

A venit la Constanța și părintele lui duhovnic, care este călugăr și care slujește la Mănăstirea Sitaru, de aici de lângă București, și a fost o ceremonie foarte frumoasă. Am avut și cor, a fost totul ceva de vis, intim”, a declarat Alexandra Stan pentru revista VIVA!

Citeşte şi:

O femeie terorizată de fostul iubit se teme că va fi omorâtă cu ordinul de protecție în mână. „Poliția îi dă un avertisment, apoi el se răzbună”

Ce reclame vă apar când citiți siteurile de știri? ”Ignoranța artificială”

Carina Dașoveanu a pornit de la gestul sensibil al unui taximetrist român și a luat un premiu la Cannes

PARTENERI - GSP.RO FOTO Alice Peneacă, complet dezbrăcată! Imaginea necenzurată a fost scăpată pe net

Playtech.ro BOMBĂ! Ce i-a făcut Mr. Pink lui Irinel Columbeanu într-o parcare. Fostul soț al Monicăi Gabor a rupt tăcerea abia acum

Observatornews.ro Fiica rezultată în urma unui viol și-a răzbunat mama, la mai bine de patru decenii după abuz. E primul caz de acest gen, în Marea Britanie

HOROSCOP Horoscop 4 august 2021. Scorpionii trebuie să se protejeze de emoțiile negative care îi pot influența

Știrileprotv.ro Ce a făcut sportiva care a primit nota 0.0 la Jocurile Olimpice de la Tokyo. VIDEO aici

Telekomsport Marea gimnastă a ţării rupe tăcerea după Olimpiadă: "Am fost goală cu medicul peste mine. Minoră fiind...". În tot acest timp, părinţii au fost ţinuţi în afara hotelului

PUBLICITATE (Publicitate) Câștigă și tu un bilet la UNTOLD. Extragere va avea loc vineri, 6 august! Succes!