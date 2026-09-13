Alina Șerban a scris istorie la Festivalul Internațional de Film de la Veneția 2026, devenind prima regizoare de etnie romă din România care a prezentat un lungmetraj în cadrul prestigiosului eveniment. Filmul său de debut, „Eu contez” a câștigat Premiul publicului „Armani beauty” la cea de-a 83-a ediție a festivalului.

„Eu contez” este o coproducție România-Germania-Belgia, filmată în limbile română și romani, care a atras atenția atât publicului, cât și criticilor prin abordarea sa autentică, potrivit TV Mania.

Povestea urmărește viața Rebecăi, o tânără romă care se pregătește să părăsească centrul de plasament unde a crescut. Cu speranța eliberării tatălui său din închisoare, Rebeca visează la un viitor mai stabil, dar se confruntă cu provocările vieții independente.

„Este un moment unic pentru mine și pentru comunitatea pe care o reprezint. Dedic acest premiu tuturor celor care simt că vocea lor nu este auzită”, a declarat Alina Șerban.

Din distribuția filmului, regizat cu sensibilitate și forță de Alina Șerban, fac parte Denisa Farcaș, Sorin Mihai, Angelina Pavel, Vanessa Dancea, Raisa Mihai, Alexandru Stancu, Alina Berzunțeanu și Natalia Călin. În plus, 16 copii și tineri din centrele de plasament Casa Iosif și Casa Sara din București au avut un rol important în film.

Proiectul a fost inclus în secțiunea „Venice Spotlight”, recunoscută pentru promovarea filmelor inovatoare și creative. Această selecție subliniază unicitatea și profunzimea poveștii, care a captivat publicul de la Veneția și a adus în prim-plan o perspectivă rar întâlnită în cinematografia internațională.

La scurt timp după succesul de la Festivalul de Film de la Veneția, Ambasada României în Italia a postat un mesaj în mediul online și a felicitat-o pe Alina Șerban:

„Felicitări regizoarei Alina Șerban pentru câștigarea Premiului Publicului la Festivalul Internațional de Film de la Veneția cu lungmetrajul „Eu contez / I Matter”!

Această distincție reprezintă o premieră importantă: Alina Șerban devine prima regizoare română premiată la Veneția pentru un lungmetraj. Inspirat din viața regizoarei și având-o în rolul principal pe tânăra actriță Denisa Farcaș, filmul abordează teme precum depășirea fricii, speranța și acceptarea de sine.