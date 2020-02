De Denisa Macovei,

Născută la Chișinău, Lola Crudu, 32 de ani, a povestit că, deși în aparență este o fire puternică și bătăioasă, în esență, firea ei este una sensibilă:

“Am avut o copilărie frumoasă, am făcut teatru de mică și am fost încurajată de oameni frumoși. A fost o perioadă grea din punct de vedere financiar, dar am avut parte de tot sprijinul părinților mei. Mama a fost bucătar-șef și tata muncea la Academia de Poliție, la departamentul armament. Am petrecut mult timp în această instituție, mergeam cu tatăl meu, de aici și firea mai băiețoasă. Tot de la tata am luat și principiile, sunt punctuală, corectă cu cei din jur”, a declarat Lola. Deși viața i s-a împotrivit uneori, Lola Crudu se declară o norocoasă și mărturisește că fiecare experiență pe care a trăit-o a maturizat-o și viața i-a oferit lecții valoroase. “La 15 ani am început să lucrez cu mama la un restaurant. Îmi place să muncesc, nu fug de muncă. La 18 ani am plecat în Coreea de Sud, mi-am luat inima în dinți. Nici nu știam unde este pe hartă această țară. Am câștigat un casting ca dansator pentru un parc de distracții. Am locuit trei ani și în Thailanda, am fost coregraf și apoi manager la un club de noapte. A fost greu, pentru că ei nu vorbesc engleza, dar m-am descurcat. Când m-am întors în țară am avut o mică afacere, făceam brelocuri personalizate”, a mai povestit Lola.

Recomandări Prințul Harry și Meghan Markle, prima apariție publică după Megxit. Suma pe care au primit-o să vorbească la un eveniment

Vrea să câștige marele premiu pentru a-și aduce părinții în România

Deși este plecată de ani buni de acasă, Lola Crudu are o relație specială cu familia ei. Cea mai grea încercare a “războinicei” a fost pierderea bunicii, pe care o adora. Departe de casă, aflată în Coreea de Sud, nu a putut ajunge să-și ia rămas bun, lucru peste care nu a trecut nici acum. Tânăra s-a înscris în competiția “Survivor România” pentru a-și îndeplini cel mai mare vis, acela de a-și aduce părinții aproape de ea, în România, pentru că viața grea din Chișinău i-a despărțit, mama “războinicei” fiind plecată la muncă, în Italia.

Citeşte şi:

Drama lui Andrei Ciobanu de la Survivor România. Mama acestuia a murit la 50 de ani. „Nu a vrut să lupte”

Cristina Șișcanu, replică dură pentru cei care au spus că își modifică pozele. „Am slăbit pentru că mă mâncați voi de posterior”

Secretul lui Lino Golden de la Survivor a ieșit la iveală. Cum a reușit să învingă „boala secolului”

GSP.RO Cazul “Folcloristelor”, povestit în detaliu chiar de arbitrul pedepsit. Patru fete au venit la masă îmbrăcate vaporos, ce a urmat

HOROSCOP Horoscop 8 februarie 2020. Fecioarele sunt deschise la propuneri și inițiative