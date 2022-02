Andreea Bănică a declarat de fiecare dată că nu are operații estetice, însă unii oameni nu au crezut-o. Vedeta le-a explicat că singura intervenție pe care a făcut-o a fost să își scoată alunița. În urmă cu câteva luni, ea s-a operat și la nas, însă nu estetic, ea având o operație de sept, mai exact septoplastie.

Pe contul său de Instagram, Andreea Bănică a primit un mesaj în care este criticată că s-a desfigurat, apoi îi spune să se filmeze fără filtre. „Te-ai desfigurat și tu, chiar și din machiaj cum spui tu… Scoate filtrul dacă tot te lauzi”, a fost mesajul primit de vedetă de la o internaută.

După ce a fost criticată că s-a desfigurat cu procedurile de înfrumusețare, Andreea Bănică a reacționat dur și a răspuns public criticilor. De asemenea, ea a împărtășit și un mic truc cu fetele care o urmăresc, pentru a avea o piele mult mai întinsă.

„Măi, Renățica, tu nu ai văzut filmările anterioare? Am și spus. Dar trezește-te și deschide ochii să vezi ce nu ai văzut vreodată! Și pentru fetele care vor un lifting natural, acela este atunci când îți prinzi părul strâns și îl ridici. Uitați cum se vede fața! Superb!”, a fost răspunsul oferit de Andreea Bănică.

Andreea Bănică declara recent că nu are nicio operație estetică, însă pe viitor ia în calcul să apeleze la medicul estetician. Vedeta a mărturisit că pentru buze mai pline ea depășește conturul acestora. „Nu am făcut nicio operație estetică, deși mă gândesc. (…) Mă dau foarte tare cu ruj pe lângă ca să am buza cât mai mare, dar pe viitor îmi doresc și eu buze mai mari și îmi doresc o ridicare de sâni pentru că înaintez în vârstă”, a spus recent vedeta.

