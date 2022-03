Cariera în televiziune a Andreei Mantea a început ca reporter. Ulterior, ea a aplicat și pentru un rol într-un serial de televiziune, dar a renunțat pentru a deveni asistentă în matinalul „Neatza cu Răzvan și Dani”, de la Antena 1. „Eram reporter la Kiss TV, eu și Anca Serea. După Kiss TV, am luat un casting la Acasă TV, într-un serial. Luasem deja și castingul de la ,,Neatza cu Răzvan și Dani”, în rolul de vecină. Serialul era câștigat deja, rolul era al meu, trebuia doar să semnez contractul, iar, aici, mai erau încă 4 fete care câștigaseră castingul, pe lângă mine. În fiecare zi, trebuia să meargă câte una dintre noi și, la finalul săptămânii, se decidea cine rămâne.

Am lăsat vrabia din mână pentru cea de pe gard, că puteam să nu ies câștigătoare. Și, m-am gândit dacă chiar asta îmi doresc, să fiu actriță, ,,oare chiar pot?”. Fiind la o agenție, oamenii ăia ne trimiteau peste tot, la reclame, seriale etc. Până la urmă am ales Neatza cu Răzvan și Dani. La finalul săptămânii, am fost câștigătoare, spre surprinderea mea.

De acolo a pornit aventura mea în televiziune. După ,,Neatza cu Răzvan și Dani”, am fost co-prezentatoare, cu Mircea Radu, la ,,Noaptea erorilor”. După care a fost ,,Din Dragoste”. A avut cine să mă învețe cum stă treaba în ale ,,dragostei”, a mărturisit Andreea Mantea.

Ulterior, ea a fost „Burlăcița”, în show-ul de la Antena 1, acolo unde l-a cunoscut pe Cristi Mitrea, tatăl băiețelului ei. Au urmat alte proiecte de televiziune, chiar și la Antena 1, dar și la Kanal D, unde lucrează și acum.

Andreea Mantea prezintă „Casa iubirii”

Reality show-ul „Casa iubirii” prezentat de Andreea Mantea începe pe 4 aprilie la Kanal D. Vedeta este încântată de noul proiect și deja a dat câteva detalii despre ceea ce se va întâmpla în cadrul show-ului.

Emisiunea, o călătorie impresionantă, pentru găsirea sufletului pereche, va putea fi urmărită în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 10:00 şi de la 17:00, şi în fiecare sâmbătă şi duminică de la 17:00 şi de la 19:00.

„Au fost impresionaţi când au vazut casa, am observat asta pe chipurile lor, şi nu avea cum sa fie altfel pentru că toate încăperile arată minunat! E un loc în care le-am asigurat toate condiţiile să se simtă bine şi să fie relaxati, să fie ei inşişi.

Voi fi alături de ei şi ca prietenă, dar şi ca «tutore», pentru că îi voi monitoriza în permanenţă şi voi avea grijă ca fiecare dintre cei 14 concurenţi să respecte regulile Casei. Cu toţii vor trebui să ţină seama de un regulament foarte strict şi vor fi penalizaţi în cazul în care regulile casei vor fi încălcate. Regulamentul are legatură şi cu comportamentul lor în casă, pornind de la limbaj, felul în care se raportează la ceilalţi şi pâna la vestimentaţie sau respectarea programului şi a normelor activitaţilor în care vor fi implicaţi. Dar nu va dezvălui înca totul, aş vrea să vă las să descoperiţi urmărind emisiunea, începând din 4 aprilie, de la ora 10:00”, spune Andreea Mantea.

