Andreea Marin, mărturisiri emoționante. Ce rol a avut Violeta, venită special din America, la Gala Nu există nu se poate

Gala „Nu există nu se poate”, produsă și prezentată de Andreea Marin, a adunat nume importante din diverse domenii și a adus în prim-plan povești inspiraționale. Proiectul reprezintă pentru fosta Zână a surprizelor o continuare naturală a activității sale de peste ani. Fiica ei, Violeta, a venit special din America pentru acest eveniment.

În spatele conceptului care a marcat cariera Andreei Marin se află mottoul tatălui ei, cel care i-a insuflat principiile de viață ce o ghidează și astăzi.

Andreea Marin a mărturisit, pentru Libertatea, că îndemnul „Nu există nu se poate” a fost mottoul transmis de tatăl său în momentele dificile. Această filosofie a ajutat-o să caute mereu soluții alternative în loc să renunțe atunci când întâmpina obstacole.

Munca depusă de-a lungul anilor pentru organizarea campaniilor naționale i-a adus numeroase satisfacții, însă ediția din acest an a galei a avut o încărcătură emoțională aparte datorită prezenței fiicei sale, Violeta.

Violeta a venit din America pentru Gala Nu există nu se poate

Unul dintre cele mai emoționante momente ale galei a fost prezența Violetei, fiica Andreei Marin, care a călătorit din Statele Unite ale Americii, unde este studentă la Drept, special pentru a-și susține mama.

Libertatea: Care a fost momentul din viața ta care a declanșat organizarea Galei Nu există nu se poate?

Andreea Marin: De fapt, sunt ani buni de când organizez campanii naționale cu acest nume. Emisiunea de televiziune „Nu există nu se poate” a existat, după cum știți, apoi cartea cu același nume. Gala este o continuare firească a ceea ce fac de mulți ani și a dorinței mele de a-i inspira pe oameni să nu renunțe atunci când este greu.

Libertatea: Are legătură și cu tatăl tău?

Andreea Marin: Are legătură cu tatăl meu acest motto al vieții mele, pentru că da, el este cel care spunea de fiecare dată când întâlnea un obstacol: „Nu, nu renunț! Nu există nu se poate, o să caut o altă soluție”. Mi-a insuflat acest spirit și m-a ajutat tare mult.

Libertatea: Anul acesta, Violeta s-a implicat în organizarea evenimentului? Ți-a dat o mână de ajutor, îți este alături?

Andreea Marin: O veți vedea în această seară pe scenă. S-a implicat în alt fel, susținându-mă pe mine sufletește și participând la gală într-un rol pe care îl veți descoperi.

Libertatea: A venit special din America?

Andreea Marin: Da. Strict câteva ore mai are de stat. Adică pleacă mâine (n.r. - azi) în zori.

Angela Similea și Oana Pellea, premiate la Gala Nu există nu se poate

Gala Nu există nu se poate sau “Oscarul românesc” a premiat aseară la Palatul Parlamentului oameni valoroși din domenii diverse.

Violeta Bănică, studentă la Drept, a oferit trofeul Nu există nu se poate unei studente la Drept, Svenja Papirowski. Aceasta a câștigat singură, fără avocat, procesul împotriva Ministerului Educației, pentru anularea bursei sale pe nedrept în calitate ei de olimpică internațională, restabilind acest drept și pentru ceilalți olimpici internaționali

De asemenea, Violeta Bănică a urcat pe scenă în prezentările de modă Poema și Imroska.