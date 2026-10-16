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Vedeta din România care nu vrea lângă ea un bărbat care câștigă sub 4.000 de lei: „Să fie provider. Eu am standarde, sunt Ioana milionara”

Iulian Ioncea
Iulian Ioncea
Reporter
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Ioana Grama | sursa foto: Instagram
Ioana Grama | sursa foto: Instagram
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Urmărită de sute de mii de oameni în mediul online și cu zeci de milioane de vizualizări la clipurile pe care le postează pe rețelele de socializare, Ioana Grama a postat zilele trecute mai multe filmulețe la story pe Instagram, care i-au adus critici pe internet.

Influencerița a intrat în dialog cu fanii ei, după ce aceștia i-au pus mai multe întrebări. „Cum arată bărbatul ideal pentru tine?”, a fost una dintre curiozitățile internauților.

„Nu există bărbatul ideal. Adică sunt conștientă că nu există bărbatul ideal. Dacă stau să mă gândesc, n-am un tipar, sinceră să fiu. Mai ales din punct de vedere fizic. Nu mă uit la astea! Mă uit la felul în care mă face să mă simt. Și, dacă vorbim de cum mi-aș dori să fie: eu cel mai mult îmi doresc să fie inteligent emoțional. Cu asta am o problemă foarte mare!

Să fie blând, să fie atent la nevoile mele, să fie atent la mine. Adică să vină să îmi arate că mă iubește. Când iubești un om, îi arăți, nu îi spui. Să îmi aduci o floare, să ții minte că îmi place doboșul și într-o seară să vii acasă cu o felie de doboș. Ăsta e idealul pentru mine, gesturile astea mici. Pentru mine astea contează cel mai mult. Pur și simplu să mă iubești, să îmi arăți afecțiune”, a spus Ioana Grama pe instastory.

Apoi fanii au fost curioși dacă vedeta ar putea să trăiască alături de un bărbat care este inteligent emoțional, dar are un salariu de 4.000 de lei pe lună. „Ai putea să fii cu un bărbat care câștigă 4.000 de lei pe lună? Dar să fie inteligent emoțional”, a fost întrebarea.

Ioana Grama le-a spus urmăritorilor ei că întrebarea este una „tâmpită” și că își dorește atât stabilitate financiară, cât și inteligență emoțională, când vine vorba despre bărbatul de lângă ea.

„Evident că nu, n-aș putea să fiu cu cineva care câștigă 4.000 de lei pe lună, având în vedere... Adică, scuză-mă, e o întrebare foarte tâmpită, din punctul meu de vedere. În primul rând, nu se exclud una pe cealaltă: inteligența emoțională cu situația financiară. Mi le doresc pe ambele. E normal!

Adică inteligența emoțională nu e singurul criteriu pe care îl urmăresc la un bărbat. Normal că îmi doresc să fie ok din punct de vedere financiar, având în vedere că eu sunt ok din punct de vedere financiar și că am un stil de viață... Îmi place să călătoresc, îmi plac lucrurile frumoase... Vreau pe cineva cu care să pot să împărtășesc stilul meu de viață, nu cineva care ar trebui să facă eforturi supraomenești ca să poată să vină cu mine într-o vacanță.

Automat, dacă tu faci 4.000 de lei pe lună, înseamnă că eu trebuie să te țin pe tine, să te întrețin, având în vedere stilul meu de viață și ce activități fac, ce îmi place să fac. Nu are rost să fiu ipocrită. Nu! N-aș putea. Chiar n-aș putea”, a afirmat tânăra pe Instagram la story.

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După aceste mesaje video pe care le-a postat pe internet, Ioana Grama este posibil să fi primit mai multe mesaje în privat prin care a fost pusă la zid, deoarece influencerița a postat apoi mai multe clipuri video prin care vorbea doar despre partea financiară.

„Încetați să credeți că partea financiară nu contează într-o relație. Ok, ești cu unul care câștigă mai puțini bani ca tine, faceți un copil, cheltuieli în plus, chestii pentru copil, te muți într-un apartament mai mare, nu mai aveți spațiu, cheltuieli neprevăzute apar... Apar frustrările!

Pentru că tu, ca femeie, treci în energia masculină. După ce că ții casa, ții copilul, îl mai ții și pe el, îi mai dai și lui. Te frustrezi, se schimbă rolurile, intervin certuri... Deci bărbatul trebuie să fie provider. Nu zice nimeni că trebuie să vină să-ți pună lumea la picioare, dar nici nu poți să te duci la drum lung cu unul care câștigă mai puțini bani ca tine și să duci tu tot greul. Pentru că inevitabil apar frustrările și de acolo se duce totul pe «Apa Sâmbetei»”, a mai spus Ioana Grama.

Și a continuat în aceeași direcție, afirmând că are anumite standarde și că nu i se pare nimic absurd să își dorească lângă ea un bărbat care câștigă mai bine decât ea.

„Aud deseori chestia asta: «S-a combinat cu ăla că are bani»! Dar și eu am bani. E normal să îmi doresc pe cineva cu care să pot să călătoresc, să pot să fac lucruri împreună. Dacă mă combin cu unul care nu are bani, ar trebui să-i dau eu, ca să putem merge în vacanțe, să putem... Nu vreau asta, mersi. Nu vreau asta! Sunt femeie, am niște standarde, am niște pretenții de la un bărbat. Nu pot, nu am cum, îmi pare rău.

Asta nu înseamnă că valoarea unui bărbat se măsoară în bani. Exclus! Fiecare are... Adică astea sunt standardele mele. Nu pot, n-aș putea să fiu cu cineva care câștigă minimum pe economie. Atâta timp cât eu muncesc și mi-am creat un stil de viață anume. Adică eu vreau să pot, să își permită băiatul ăla să vină cu mine într-o vacanță. Nu să trebuiască să facă eforturi, așa cum am zis mai devreme. Sunt niște lucruri foarte logice și foarte basic. Adică nu mi se pare nimic absurd”, a adăugat vedeta.

Iar în final a spus despre ea că este „Ioana milionara”: „În ultimii opt ani am avut o singură relație în care bărbatul de lângă mine a câștigat mai mulți bani decât mine. În rest... Eu sunt Ioana milionara! V-am mai zis. Nu vreau să sune nicicum, dar vreau să încetați cu astea: «S-a combinat cu ăla că are bani»! Așa, și? Doar nu credeți că îmi plătește rata la bancă sau că îmi întreține casa și copilul. Sau nu mai zic de altele, că îmi cumpără cadouri... Nu! Uitați de lucrurile astea. Astea există așa, în anumite circumstanțe și în filme”!

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Tags: Instagram cupluri
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