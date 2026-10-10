Premieră în medicina românească: A fost administrat primul tratament care încetinește boala Alzheimer, la Spitalul Județean Cluj

Pentru prima dată în România, un pacient diagnosticat cu boala Alzheimer în stadiu incipient beneficiază de o terapie revoluționară care acționează direct asupra mecanismului biologic al bolii. Administrată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, noua moleculă reduce cu până la 35% ritmul de progresie a bolii și le oferă pacienților șansa de a-și păstra autonomia și memoria timp de mai mulți ani. Terapia vine ca o gură de aer proaspăt într-o țară în care sute de mii de bolnavi se confruntă cu diagnostice tardive și lipsuri mari în sistemul de îngrijire.

De la tratarea simptomelor la frânarea bolii: Cum funcționează terapia revoluționară

Până recent, toate opțiunile terapeutice disponibile pentru boala Alzheimer se limitau la ameliorarea temporară a simptomelor. Noua terapie inovatoare, aprobată de Comisia Europeană în urmă cu mai puțin de un an, marchează o schimbare radicală de paradigmă: acționează direct asupra depozitelor de plăci de beta-amiloid din creier – una dintre cauzele biologice majore ale afecțiunii.

Tratamentul este administrat sub formă de perfuzii și se adresează persoanelor aflate în stadii foarte timpurii ale bolii (tulburare cognitivă ușoară sau demență ușoară). Studiile clinice arată că terapia poate reduce ritmul de declin cognitiv cu aproximativ 35%, întârziind trecerea către formele severe și dependența de asistență permanentă.

În plus, terapia prezintă o particularitate importantă: spre deosebire de alte tratamente cronice, administrarea poate fi întreruptă odată ce investigațiile imagistice arată că plăcile de amiloid au fost eliminate din creier, ceea ce reduce costurile și numărul de proceduri medicale pe termen lung.

Primul pacient din România, tratat la Cluj-Napoca

Tratamentul primului pacient român are loc în cadrul Secției de Neurologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, sub coordonarea prof. univ. dr. Dafin F. Mureșanu.

„În boala Alzheimer, timpul are o importanță majoră, iar diagnosticul într-un stadiu incipient ne oferă posibilitatea de a interveni într-un moment în care putem influența evoluția acesteia. Vorbim despre o patologie complexă, care necesită expertiza și colaborarea unei echipe multidisciplinare. Tratarea primului pacient în centrul nostru reprezintă un reper important pentru comunitatea noastră medicală și, mai ales, pentru pacienții și familiile din regiunea Transilvaniei”, a precizat prof. univ. dr. Dafin Fior Mureșanu, coordonatorul programului de implementare, potrivit unui comunicat de presă.

Spitalul din Cluj-Napoca a devenit astfel primul centru din țară care dispune de întreaga infrastructură necesară pentru acest protocol complex: diagnostic precoce, testare genetică ApoE, confirmarea biologică a depozitelor de amiloid și monitorizare prin RMN.

Realitatea dură din România: Sute de mii de bolnavi neidentificați la timp

Introducerea acestei terapii de ultimă generație vine în contrast cu realitatea dificilă din sistemul sanitar românesc. Conform unei analize extinse, publicate de Libertatea, în România trăiesc estimativ între 300.000 și 400.000 de persoane cu boala Alzheimer, însă doar o mică fracțiune dintre ele beneficiază de un diagnostic oficial și de monitorizare corectă.

Printre principalele neajunsuri cu care se confruntă pacienții români se numără:

Diagnosticul extrem de tardiv: Majoritatea bolnavilor ajung la specialist abia în fazele moderate sau severe, când terapia biologică nu mai poate fi aplicată.

Majoritatea bolnavilor ajung la specialist abia în fazele moderate sau severe, când terapia biologică nu mai poate fi aplicată. Lipsa centrelor specializate de memorie: Diagnosticul precoce necesită investigații complexe (cum ar fi puncția lombară, biomarkerii din lichidul cefalorahidian sau PET-CT), accesibile în prezent doar în câteva spitale universitare mari.

Diagnosticul precoce necesită investigații complexe (cum ar fi puncția lombară, biomarkerii din lichidul cefalorahidian sau PET-CT), accesibile în prezent doar în câteva spitale universitare mari. Povara pe umerii familiilor: Lipsa centrelor de zi și a asistenților sociali calificați transformă îngrijirea unui bolnav de Alzheimer într-o dramă financiară și psihologică epuizantă pentru aparținători.

Diagnosticul timpuriu, singura șansă de salvare a memoriei

Eficiența noii terapii depinde în mod critic de momentul în care pacientul se prezintă la medic. Terapia nu poate vindeca boala și nici nu poate reface țesutul cerebral deja distrus, dar administrată la timp oferă ani prețioși de independență.

„Boala Alzheimer afectează un număr tot mai mare de persoane în Europa, inclusiv în România, iar diagnosticarea precoce este esențială pentru ca pacienții eligibili să poată beneficia la timp de opțiunile terapeutice disponibile. Prin acest program ne dorim să contribuim la construirea unui parcurs cât mai clar pentru pacient – de la evaluare până la sprijinirea acestuia pe parcursul tratamentului. Activitatea va fi extinsă treptat și în alte centre specializate din țară,” a spus Sebastian Iovan, General Manager al companiei care susține noua terapie în România.

Beneficii concrete pentru viața de zi cu zi a pacienților și familiilor

Pentru un pacient aflat la începutul bolii, frânarea degradării cognitive se traduce prin gesturi simple, dar fundamentale pentru demnitatea umană:

Păstrarea memoriei și a funcțiilor cognitive pentru o perioadă mai lungă de timp.

și a funcțiilor cognitive pentru o perioadă mai lungă de timp. Menținerea independenței în activități cotidiene (efectuarea cumpărăturilor, orientarea pe stradă, gestionarea treburilor casnice).

în activități cotidiene (efectuarea cumpărăturilor, orientarea pe stradă, gestionarea treburilor casnice). Amânarea momentului în care este necesară îngrijirea permanentă din partea celor dragi.

în care este necesară îngrijirea permanentă din partea celor dragi. O calitate a vieții net superioară, atât pentru pacient, cât și pentru aparținători.

Dr. Alina Blesneag, șef de lucrări UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, medic neurolog declară că:„Parcursul unui pacient cu boala Alzheimer nu se oprește odată cu stabilirea diagnosticului sau cu inițierea tratamentului. Este esențială o monitorizare atentă și constantă, care să ne permită să urmărim răspunsul la tratament și să intervenim prompt. Dincolo de aspectele medicale, obiectivul nostru este să contribuim la menținerea autonomiei și a calității vieții pacientului pentru cât mai mult timp.”

O mare provocare de sănătate publică

La nivel european, peste 6,9 milioane de persoane trăiesc cu boala Alzheimer, cea mai răspândită formă de demență. Riscul de a dezvolta această afecțiune se dublează la fiecare 5 ani după vârsta de 65 de ani.