Premieră în medicina românească: A fost administrat primul tratament care încetinește boala Alzheimer, la Spitalul Județean Cluj

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Pentru prima dată în România, un pacient diagnosticat cu boala Alzheimer în stadiu incipient beneficiază de o terapie revoluționară care acționează direct asupra mecanismului biologic al bolii. Administrată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, noua moleculă reduce cu până la 35% ritmul de progresie a bolii și le oferă pacienților șansa de a-și păstra autonomia și memoria timp de mai mulți ani. Terapia vine ca o gură de aer proaspăt într-o țară în care sute de mii de bolnavi se confruntă cu diagnostice tardive și lipsuri mari în sistemul de îngrijire.
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Până recent, toate opțiunile terapeutice disponibile pentru boala Alzheimer se limitau la ameliorarea temporară a simptomelor. Noua terapie inovatoare, aprobată de Comisia Europeană în urmă cu mai puțin de un an, marchează o schimbare radicală de paradigmă: acționează direct asupra depozitelor de plăci de beta-amiloid din creier – una dintre cauzele biologice majore ale afecțiunii.
Tratamentul este administrat sub formă de perfuzii și se adresează persoanelor aflate în stadii foarte timpurii ale bolii (tulburare cognitivă ușoară sau demență ușoară). Studiile clinice arată că terapia poate reduce ritmul de declin cognitiv cu aproximativ 35%, întârziind trecerea către formele severe și dependența de asistență permanentă.
În plus, terapia prezintă o particularitate importantă: spre deosebire de alte tratamente cronice, administrarea poate fi întreruptă odată ce investigațiile imagistice arată că plăcile de amiloid au fost eliminate din creier, ceea ce reduce costurile și numărul de proceduri medicale pe termen lung.
Tratamentul primului pacient român are loc în cadrul Secției de Neurologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, sub coordonarea prof. univ. dr. Dafin F. Mureșanu.
„În boala Alzheimer, timpul are o importanță majoră, iar diagnosticul într-un stadiu incipient ne oferă posibilitatea de a interveni într-un moment în care putem influența evoluția acesteia. Vorbim despre o patologie complexă, care necesită expertiza și colaborarea unei echipe multidisciplinare. Tratarea primului pacient în centrul nostru reprezintă un reper important pentru comunitatea noastră medicală și, mai ales, pentru pacienții și familiile din regiunea Transilvaniei”, a precizat prof. univ. dr. Dafin Fior Mureșanu, coordonatorul programului de implementare, potrivit unui comunicat de presă.
Spitalul din Cluj-Napoca a devenit astfel primul centru din țară care dispune de întreaga infrastructură necesară pentru acest protocol complex: diagnostic precoce, testare genetică ApoE, confirmarea biologică a depozitelor de amiloid și monitorizare prin RMN.
Introducerea acestei terapii de ultimă generație vine în contrast cu realitatea dificilă din sistemul sanitar românesc. Conform unei analize extinse, publicate de Libertatea, în România trăiesc estimativ între 300.000 și 400.000 de persoane cu boala Alzheimer, însă doar o mică fracțiune dintre ele beneficiază de un diagnostic oficial și de monitorizare corectă.
Printre principalele neajunsuri cu care se confruntă pacienții români se numără:
Eficiența noii terapii depinde în mod critic de momentul în care pacientul se prezintă la medic. Terapia nu poate vindeca boala și nici nu poate reface țesutul cerebral deja distrus, dar administrată la timp oferă ani prețioși de independență.
„Boala Alzheimer afectează un număr tot mai mare de persoane în Europa, inclusiv în România, iar diagnosticarea precoce este esențială pentru ca pacienții eligibili să poată beneficia la timp de opțiunile terapeutice disponibile. Prin acest program ne dorim să contribuim la construirea unui parcurs cât mai clar pentru pacient – de la evaluare până la sprijinirea acestuia pe parcursul tratamentului. Activitatea va fi extinsă treptat și în alte centre specializate din țară,” a spus Sebastian Iovan, General Manager al companiei care susține noua terapie în România.
Pentru un pacient aflat la începutul bolii, frânarea degradării cognitive se traduce prin gesturi simple, dar fundamentale pentru demnitatea umană:
Dr. Alina Blesneag, șef de lucrări UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, medic neurolog declară că:„Parcursul unui pacient cu boala Alzheimer nu se oprește odată cu stabilirea diagnosticului sau cu inițierea tratamentului. Este esențială o monitorizare atentă și constantă, care să ne permită să urmărim răspunsul la tratament și să intervenim prompt. Dincolo de aspectele medicale, obiectivul nostru este să contribuim la menținerea autonomiei și a calității vieții pacientului pentru cât mai mult timp.”
La nivel european, peste 6,9 milioane de persoane trăiesc cu boala Alzheimer, cea mai răspândită formă de demență. Riscul de a dezvolta această afecțiune se dublează la fiecare 5 ani după vârsta de 65 de ani.
În contextul unei populații în curs de îmbătrânire, debutul tratamentului la Cluj-Napoca marchează intrarea României în rândul țărilor europene care adoptă medicina de precizie și terapiile biologice de ultimă generație pentru bolile neurodegenerative. Boala Alzheimer, uitarea care aduce moartea, se poate trata, iar cercetătorii din Grecia făcut un pas mai departe și au dezvoltat o moleculă farmaceutică inovatoare, care a reușit, în cadrul testelor preclinice, să restabilească funcțiile cognitive, capacitatea de învățare și memoria la modelele animale afectate de modificări cerebrale specifice acestei boli.