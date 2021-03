Andreea Raicu a vorbit despre momentele în care s-a simțit abandonată. „Am descoperit lucrul acesta care m-a şocat”

„O copilărie nefericită nu înseamnă că trebuie să ai nişte părinţi care te bat sau nişte părinţi alcoolici.

O copilărie nefericită este când eşti un copil singur. Eu am crezut că am fost un copil iubit”, a spus Raicu în interviul acordat lui Mihai Morar, pe YouTube.

„Eu am suferit de rana abandonului, pentru că mama mea pleca foarte mult de acasă şi eu aveam nevoie de ea şi ea nu era. Am fost un copil foarte trist, iar acest lucru nu a fost acceptat la mine în familie şi apoi am încercat să arat că eu sunt un copil foarte vesel.

Am descoperit lucrul acesta care m-a şocat, că eu am fost un copil foarte trist. Primeam foarte multe cadouri care suplineau această lipsă”, a mai spus vedeta.

