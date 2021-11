Mulți au rămas uimiți atunci când Andrei Ștefănescu anunța divorțul de Antonia, pentru că nu au dat niciodată de înțeles că în căsnicia lor ar fi existat probleme. Fosta lui soție își refăcuse viața alături de Enzo, fost concurent la „Chefi la cuțite”, de care s-a despărțit recent, după 6 luni de relație. Nici Andrei Ștefănescu nu ar fi rămas singur, pentru că ar avea o relație cu Ștefania, colega lui de la Antena Stars.

În cadrul unui interviu pentru Revista VIVA!, cel mai bun prieten al lui Liviu Vârciu a fost întrebat despre noua relație. Andrei Ștefănescu a evitat să vorbească despre relația cu Ștefania, motivând că are un copil pe care vrea să-l protejeze cât de mult poate. Prezentatorul TV nu a negat că ar avea o relație cu Ștefania, colega lui de trust și fosta iubită a artistului F. Charm.

„Capitolul acesta din planul personal aș vrea să îl țin pentru mine. Nu că este vreun secret sau secret de stat, dar deocamdată nu vreau să vorbesc despre viața mea privată, pentru că este prea devreme după divorț. Am un copil mic, pe care vreau să îl protejez cât mai mult, și nu pot vorbi despre lucrurile astea. Cert este că viața merge înainte și eu cred că ăsta este lucrul important”, a declarat Andrei Ștefănescu pentru VIVA!.

Ce îl face fericit pe Andrei Ștefănescu

Deși a trecut prin mai multe dezamăgiri în dragoste, Andrei Ștefănescu este fericit că are familia alături. Artistul a vorbit despre motivele care lui îi aduc bucurie în viață.

„Fericirea pentru mine înseamnă să fiu sănătos, să îmi fie prietenii sănătoși, să îmi fie familia sănătoasă, copilul sănătos, să pot munci, să îi pot sprijini și ajuta pe cei din jurul meu… Cred eu că așa s-ar traduce fericirea. Nu știu ce m-ar face mai fericit decât să îi am pe părinții mei lângă mine, să am copilul lângă mine, să am prietenii lângă mine, iar eu să pot să fiu sănătos, să pot munci și să îi ajut din când în când pe cei care au nevoie de mine”, a mai declarat vedeta pentru sursa mai sus menționată.

