Ariana Grande: „Vreau doar să vă mulțumesc enorm de mult”

„Vreau doar să vă mulțumesc enorm de mult”, a spus Grande, stârnind aplauze din partea publicului.

„Vă mulțumesc pentru cele 10 spectacole minunate din Londra și pentru cele 41 de spectacole incredibile din turneul Eternal Sunshine”.

Turneul, care a început în iunie 2026, în Oakland, California, a fost descris de artistă drept „una dintre cele mai frumoase și extraordinare experiențe din viața mea”.

Grande a adăugat: „Am cei mai buni fani din lume și i-am avut mereu. Vă iubesc ținutele. Vă iubesc fețele. Îmi place să vă văd și să mă conectez cu voi în acest fel. Vă mulțumesc pentru tot efortul pe care îl depuneți pentru a face ca totul să fie atât de special”.

“Its been so special and Ill cherish this experience”



Ariana Grande thanks fans at final concert for her Eternal Sunshine tour, after stating she would be stepping back from public-facing engagement, citing concerns about "endless, ongoing public scrutiny" pic.twitter.com/Iki0EUId0H — Sky News (@SkyNews) September 2, 2026

Ce a transmis un reprezentant al artistei

Pe 2 august 2026, un reprezentant al artistei, în vârstă de 33 de ani, a declarat pentru People că aceasta va pune punct turneului pe o „notă înaltă” și că va lua o „bine-meritată pauză de la activitățile publice și aparițiile ce au generat critici constante”.

CNN a relatat și că Grande a anunțat retragerea sa dintr-o reluare la Londra a producției lui Stephen Sondheim, „Sunday in the Park with George”. Aceasta urma să joace alături de colegul său din „Wicked”, Jonathan Bailey, care s-a retras, de asemenea, din spectacolul programat pentru vara anului viitor.

Decizia sa vine după o perioadă de critici intense

Decizia cântăreței vine după o perioadă de critici intense, inclusiv reacții legate de aspectul fizic, după lansarea videoclipului piesei „Petal”.

Grande a răspuns însă clar îngrijorărilor fanilor în timpul unui concert la Chicago: „Am auzit că fanii mei sunt îngrijorați că negativitatea îmi afectează viața, dar trebuie să spun că nu ar putea fi mai… departe de adevăr. Granițele trebuie stabilite, iar oamenii au nevoie de pauze uneori”.

Artista a subliniat că decizia de a se retrage nu a fost „reactivă sau impulsivă”, ci una planificată „cu mult timp în urmă”.

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