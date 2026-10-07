„Asia Express” 7 octombrie 2026. Ce se va întâmpla în concurs, după ce Gabi Torje şi Alexuc au câștigat Marea Imunitate

Aseară, lupta pentru Marea Imunitate, câştigată de Gabi Torje şi Alexuc, a dus aventura Asia Express – Drumul Mătăsii 2026 în Chongqing, supranumit „Orașul 8D”, unde concurenții au avut parte de o zi plină de provocări. Aceștia au descoperit gastronomia locală și au fost puși în situația de a servi clienții unui restaurant cu „ospătari sexy”, au recreat celebra fotografie de la Liziba Train Station și au transportat provizii prin labirintul urban al metropolei, în rolul membrilor „armatei Bang Bang”.

Cu un traseu spectaculos și misiuni care le-au pus la încercare orientarea și rezistența, Chongqing s-a transformat într-una dintre cele mai intense etape ale competiției, î

Diseară, de la ora 20:30, la Antena 1, lupta pentru Imunitatea Mică aduce una dintre cele mai spectaculoase zile ale etapei a cincea Asia Express – Drumul Mătăsii. Ediția va începe într-o notă aproape SF, cu un joc în care concurenții vor purta exoschelete portabile, pentru ca mai apoi cursa să îi poarte către unul dintre cele mai impresionante locuri descoperite până acum în China: complexul de sculpturi rupestre de la Dazu.

Startul zilei va pune tehnologia în prim-plan. Concurenții vor intra în jocul de Amuletă echipați cu exoschelete portabile, dispozitive motorizate prinse în jurul taliei și al picioarelor, concepute pentru a asista mișcarea. O imagine desprinsă parcă din viitor va deschide astfel lupta pentru Imunitatea Mică și va aduce un nou tip de provocare pe Drumul Mătăsii.

De la tehnologia viitorului, cursa va face apoi un salt spectaculos în trecut. Echipele vor ajunge la Dazu Rock Carvings, unul dintre marile situri culturale ale Chinei, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO. Complexul reunește zeci de mii de sculpturi în piatră, realizate de-a lungul mai multor secole, iar Baodingshan, locul în care se va desfășura misiunea concurenților, reprezintă unul dintre cele mai spectaculoase ansambluri ale sale.

De această dată, viteza nu va fi suficientă. Concurenții vor trebui să lase pentru câteva momente presiunea cursei deoparte și să viziteze situl arheologic în ritmul lor, pentru că fiecare detaliu observat poate deveni esențial.

La întoarcere îi va aștepta Marius Damian, care se va transforma în judecător și îi va supune unui test de cunoștințe despre complexul Dazu. Cinci întrebări vor decide dacă echipele pot continua cursa, iar pentru a trece proba vor avea nevoie de minimum trei răspunsuri corecte.