Astăzi este ziua de naștere a lui Cătălin Măruță, iar Andra a dezvăluit un mic detaliu din căsnicia ei. „Recunosc, cel mai bun lucru din ultimul an a fost că…”

„La mulți ani, iubitul meu! Ador să sărbătoresc fiecare an cu tine! Recunosc, cel mai bun lucru din ultimul an a fost că am fost izolată acasă alături de el, iubirea vieții mele, și copiii noștri!”, a scris Andra în dreptul imaginilor de pe contul de socializare.

„Ne-am sărutat prima oară la mare, într-o seară frumoasă, și atunci ne-am dat seama că ne mai leagă ceva în afara altor preocupari și gânduri comune: tandrețea, pasiunea. Am înțeles că suntem atât de potriviți unul pentru celălalt

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Cătălin vorbește cel mai frumos despre mine și relația noastră a evoluat frumos în timp, pentru că, vorba cântecului, iubirea schimbă tot și, mai mult, ea ține oamenii împreună chiar și după ani buni de când sunt împreună”, spunea artista în urmă cu ceva timp.

Citeşte şi:

EXCLUSIV. 110.000 de profesori și oameni din școli s-au programat pe platforma de vaccinare. Dintre celelalte profesii, preoții sunt cei mai puțini

Un om bine înfipt în sistem: Bănescu de la Finanțe sau Sport. Două masterate în cinci luni și sute de mii de lei de la stat

Reportaj în comuna în care cei mai mulți oameni au cerut ajutor de la stat să nu înghețe de frig. „Să mă țină Dumnezeu, să nu mă ia iarna”

PARTENERI - GSP.RO Reacția extrem de dură a Anamariei Prodan după ce Gigi Becali a fentat-o și a râs de ea

HOROSCOP Horoscop 28 ianuarie 2021. Peștii ar fi bine să ia o pauză, ca să poată tempera impulsurile distructive

Știrileprotv.ro Viața în țara cu cel mai strict lockdown. Oamenii nu au voie nici să meargă la magazin

Telekomsport Şocul pe care l-a avut o călugăriţă când i-a cerut lui Gigi Becali să facă o donaţie: ”Nici apă nu mi-a dat”

PUBLICITATE Cum sunt ajutați tinerii ieșiți din sistemul instituționalizat să-și construiască propria viață (Publicitate)