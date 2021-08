Aurelian Temișan, detalii despre relația cu Monica Davidescu. „Au fost ani buni, frumoşi, intenşi, cu planuri, cu dezamăgiri”

„Noi ne-am grăbit încet. Sau nu ne-am grăbit deloc. Nu ştiu de ce am ales calea asta. Foarte probabil că aşa am simţit amândoi.

Ne-am cunoscut în ianuarie 1995, cu ocazia unui spectacol la care luam parte şi care era prezentat chiar de viitoarea mea soţie. Apoi, ne-am logodit în 2000. Iar nunta am făcut-o în 2006, pe 3 iunie, la Palatul Snagov. Chiar de ziua mea.

Ne-am testat aşadar îndelung. Dar am făcut o treabă bună!”, a declarat Aurelian Temişan pentru impact.ro.

Aurelian Temișan nu crede neapărat în certificatul de căsătorie, ci în suportul acordat partenerului, ca și secret al unei relații fericite.

Au fost ani buni, frumoşi, intenşi, cu planuri, cu dezamăgiri, cu reuşite, ani în doi, după care ani în trei.

Dar în aproape toţi anii cu animăluţe în casă, ani în care am asistat la naşteri, în care ne-am pierdut oameni pe care i-am iubit, ani în care am botezat, am cununat.

Am jucat împreună în multe spectacole, ani în care am cântat, am râs, am aplaudat şi am fost aplaudaţi. Dar cel mai important e ca am fost sănătoşi şi că am fost şi suntem împreună. Să tot fim!”, a mai spus Aurelian Temişan.

„Cred că fiecare știe când să lase de la sine ca să îi fie bine celuilalt. Ne ajutăm, ne ascultăm, încercăm să ne înțelegem necesitățile și mai ales avem un drum comun din care amândoi ne străduim să eliminăm piedicile, obstacolele care ne ies în cale.

Mai ales prin oameni care își bagă coada cu păreri sau acțiuni care ne deranjează echilibrul”, spuneau anul trecut, când au sărbătorit 25 de ani de relație, Monica și Aurelian.

Citeşte şi:

Patru etaje mai presus de lege. Cum se încearcă ridicarea a două blocuri de 9 etaje la doi pași de Aeroportul Băneasa

Un tânăr de 29 de ani, victima exploziei de la Zărnești. Bărbatul lucra la uzina Tohan și era în afara programului

Dacă domnul Cîțu conducea o companie, era zburat, după ce se referea la doar 1% dintre angajații săi

PARTENERI - GSP.RO Românul care l-a lăsat mască pe Țiriac: „E cel mai inteligent om din lume și n-a muncit o zi în viața lui”

Playtech.ro Alexandra Dinu, gest JENANT în București. Nu a avut nicio rușine, este incredibil...

Observatornews.ro Filmul tragediei din Ploieşti: Cum au căzut gemenii de doi ani de la etajul 10. În momentul impactului, mama lor făcea live pe Facebook

HOROSCOP Horoscop 12 august 2021. Săgetătorilor le-a venit rândul să fie în centrul atenției unui grup mai mare

Știrileprotv.ro Șofer amendat în Mamaia din cauza numărului obscen de la mașină. Polițiștii i-au reținut certificatul și plăcuțele de înmatriculare. VIDEO

Telekomsport S-a îmbătat şi a luat-o la bătaie. Imagini incredibile cu o vedetă goală, la o petrecere

PUBLICITATE Fashion 2021 : Ofertele pe care TREBUIE sa le vezi înainte de vacanta!