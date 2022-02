„Survivor România” este unul dintre cele mai urmărite show-uri de la noi, iar Bănel Nicoliță ar fi fost ofertat de către cei de la PRO TV să facă parte din acest sezon. Potrivit informațiilor apărute în presă, fostul fotbalist ar fi primit suma de 20.000 de euro pentru a pleca în Republica Dominicană, însă a refuzat propunerea.

Motivul pentru care Bănel Nicoliță nu a vrut să participe la „Survivor România” este legat de faptul că acesta nu își dorește să fie implicat în emisiunile de tip divertisment. Fostul fotbalist a făcut primele declarații despre acest subiect.

„Nu vreau să comentez mai multe. Pe mine nu mă interesează emisiunile TV, eu sunt antrenor la Făurei, vreau să îmi văd de antrenorat, de drumul acesta pe care l-am ales. Mă interesează strict fotbalul, nu și alte chestiuni departe de el”, a spus Bănel Nicoliță, exclusiv pentru FANATIK, despre oferta pe care a primit-o de a participa în reality show-ul „Survivor România”.

La un moment dat s-a scris că Bănel Nicoliță ar fi avut mari probleme cu banii și a plecat din țară. În urmă cu câteva luni, el a lămurit toate aceste speculații.

„Într-adevăr, sunt plecat din țară, dar am văzut ce ați scris și ce a apărut apoi în toate ziarele. Nu vreau să mai fiu subiect de discuție în presă, iar aceasta este ultima mea declarație! Vreau să știe toată lumea că eu sunt bine, familia mea e bine și nu am probleme, nici datorii… Și de asemenea vreau să se știe că nu am nevoie de nimic de la nimeni. Mă descurc singur, nu am nevoie de ajutor de la nimeni! Sunt bine, sănătos și doar asta contează!”, a declarat Bănel Nicoliță, 36 de ani, pentru Fanatik.

„Survivor România” 2022 sezonul 3 a început pe 16 ianuarie, la PRO TV. Faimoșii și Războinicii sunt gata de cea mai tare provocare din viața lor. Aceștia sunt în Republica Dominicană, unde luptă pentru marele premiu și trofeul mult dorit.



