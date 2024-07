Artista a făcut verificările necesare și a aflat că o persoană din Dublin folosește cardul ei pentru a face cumpărături. Bella Santiago a sunat la bancă și a fost întrebată dacă a plătit ceva pentru Poșta Română.

A ieșit la iveală că în acest fel, o persoană a obținut controlul cardului ei bancar și astfel i-a cheltuit o mare parte din banii pe care i-a economisit în ultimele luni.

„Înainte să plecăm din Deltă, m-am trezit cu ceva foarte urât. Cineva mi-a luat contul de la bancă și mi-a furat banii pentru care am muncit câteva luni.

Nu a luat tot, pentru că m-am trezit și chiar îmi era ciudă de ce am primit mesajele acestea, pentru că nu am făcut nicio plată. Apoi am verificat conturile online și am văzut că cineva din Dublin ia bani din contul meu. Am sunat la bancă și mi-a zis că e fraudă”, a declarat Bella Santiago, la Știrile Antena Stars, potrivit spynews.

Bella Santiago s-a căsătorit cu Nicolae Ionuț Grigore pe 26 mai 2023. Cântăreața și soțul ei au strălucit la eveniment și le-au oferit invitaților mai multe surprize pe toată durata zilei și a serii.

Bella Santiago a îmbrăcat la cununia religioasă cu Ionuț Grigore o rochie albă, de prințesă, cu trenă foarte lungă. La intrarea în biserică, cântăreața a uimit, căci a luat microfonul și a început să cânte în timp ce se îndrepta spre mirele ei, care a purtat și el un costum elegant.

