Pentru emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV, Bianca Rus a dezvăluit amănunte despre transformarea ei. „Acum trei ani m-am operat la stomac, m-am menținut, mai fac și sport din când în când. Să spun așa, ca secret, am niște mari probleme de sănătate din cauza dietelor pe care le-am ținut și le țin în continuare. Dar astăzi sunt bine, sunt fresh, sunt ok.”, a spus ea la Prima TV.

„Nu sunt foarte mândră că am slăbit așa de mult”

„Am ținut foarte multe diete, s-a acumulat și oboseala, și mersul pe la evenimente, nunți, petreceri, peste tot. Și eu am sărit mesele. Și mai uitam să mănânc câte o zi, chiar și două și am dat într-o anemie severă care mi-a scăzut foarte mult hemoglobina și au fost niște probleme, dar le-am rezolvat și sunt pe drumul cel bun.

Acum am 50 și ceva de kilograme, dar nu sunt foarte mândră că am slăbit așa de mult pentru că le-am slăbit pe bază de boală și nu e tocmai ok pentru că eu am slăbit frumos, al slăbit cu sport, al slăbit cu dietă, sub supravegherea medicului, și acum al slăbit brusc, dintr-o dată. Am slăbit câteva măsuri și nu este foarte bine pentru piele, dar văd că mă mai ajută și vârsta.”, a mai adăugat vedeta.

„Mâncarea nu mai este în preferințele mele”

După transformarea radicală din punct de vedere fizic, Bianca Rus are mare grijă la alimentație, e pretențioasă. „Eu nu poftesc la absolut nimic, mâncarea nu mai este în preferințele mele, nu mai îmi place să mănânc. Sunt mai mofturoasă. Și, după ce am avut și eu 115, 120 de kilograme, uite că sunt la cură de îngrășare.”, a povestit cântăreața la Prima TV.

