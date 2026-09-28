Lewis Hamilton și-a îndeplinit unul dintre visele din copilărie și și-a cumpărat un Ferrari F40 din 1991 cu o poveste neobișnuită. Mașina a stat aproximativ 35 de ani într-un garaj privat și avea doar 69 de kilometri atunci când a fost readusă la viață. După restaurare, pilotul Ferrari a venit chiar cu ea la Marele Premiu al Italiei de la Monza.

Ferrari-ul a stat 35 de ani într-un garaj

F40-ul a fost cumpărat nou în 1991 și, după ce a parcurs doar distanța de la Maranello până la locuința primului proprietar, a fost parcat într-un garaj. Mașina a rămas acolo timp de aproximativ 35 de ani, practic fără să mai fie folosită.

Exemplarul a fost identificat ulterior de Azimut AHE, un fond specializat în automobile istorice și de colecție. La momentul descoperirii, Ferrari-ul era acoperit de praf, dar își păstrase mare parte din componentele originale și avea încă un kilometraj apropiat de cel de livrare. Hamilton căuta de ceva timp un F40 cu o poveste specială și a cumpărat în cele din urmă această mașină.

Ferrari a lucrat câteva săptămâni pentru a-l readuce pe șosea

După achiziție, mașina a fost dusă la Maranello, unde specialiștii Ferrari au lucrat timp de câteva săptămâni pentru a o readuce în stare de funcționare. Operațiunile au inclus inclusiv scoaterea motorului și verificarea componentelor mecanice după peste trei decenii de staționare.

Pentru Hamilton, modelul are o semnificație aparte. La primul său eveniment oficial ca pilot Ferrari, în ianuarie 2025, britanicul a cerut să fie fotografiat lângă un F40 în fața biroului lui Enzo Ferrari. Mașina din acea fotografie aparținea însă unui colecționar.

Când și-a prezentat propriul exemplar, Hamilton a spus că F40 este mașina visurilor sale. Există și un detaliu aproape prea potrivit: motorul exemplarului cumpărat de el poartă numărul 44, același număr cu care concurează în Formula 1.

Are 478 CP și poate ajunge la 324 km/h

Ferrari F40 a fost lansat în 1987 și este unul dintre cele mai cunoscute modele din istoria mărcii. Motorul V8 twin-turbo de 2,9 litri dezvoltă 478 CP, iar mașina cântărește aproximativ 1.100 kg.

Accelerația de la 0 la 100 km/h durează aproximativ 4,1 secunde, iar viteza maximă este de 324 km/h, cifre spectaculoase chiar și după aproape patru decenii.