După ce un eveniment cosmic misterios smulge Strada Stejar dintr-o suburbie modernă și teleportează întregul cartier într-un loc straniu, familia Platt descoperă curând că supraviețuirea depinde de capacitatea membrilor de a rămâne împreună, în timp ce încearcă să se descurce într-un mediu devenit de nerecunoscut.

Cu Anne Hathaway și Ewan McGregor în rolurile principale, „Capătul Străzii Stejar” îi mai are în distribuție pe Maisy Stella și Christian Convery. Filmul este scris și regizat de David Robert Mitchell și produs de J.J. Abrams, Hannah Minghella, Jon Cohen, David Robert Mitchell, Matt Jackson și Tommy Harper. Producători executivi sunt Chris Bender, Jake Weiner, Joanne Lee și Leeann Stonebreaker.

Echipa lui David Robert Mitchell din spatele camerei îi include pe directorul de imagine Michael Gioulakis, scenografa Maya Shimoguchi, editorul John Axelrad, compozitorul Michael Giacchino și creatoarea de costume Erin Benach.

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Spre deosebire de alte filme cu dinozauri, „Capătul Străzii Stejar” aduce în mod intenționat specii din ere preistorice diferite. În loc să caute o acuratețe cronologică strictă, regizorul a preferat un amestec de specii pentru a spori misterul din jurul portalului supranatural de călătorie în timp din film, întărind ideea că în același cartier au fost atrase creaturi documentate de-a lungul istoriei de milioane de ani de a Pământului.

Fiecare dinozaur a fost construit digital începând cu scheletul, urmat de mușchi, grăsime, piele, solzi și pene, astfel încât fiecare mișcare să se propage natural prin corp. Instrumentele de realitate augmentată au permis actorilor și echipei tehnice să previzualizeze poziționarea și dimensiunea dinozaurilor pe platou, înainte ca aceste creaturi să fie adăugate în postproducție.

Warner Bros. Pictures prezintă o producție Bad Robot, o producție Jackson Pictures, un film de David Robert Mitchell, distribuit în cinematografele din România de către Vertical Entertainment – „Capătul Străzii Stejar”, din 14 august 2026, la cinema, în format standard 2D, în 4DX și în IMAX.

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