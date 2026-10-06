Carmen Brumă a explicat cum să alegi pâinea potrivită din supermarket și ce capcane ascund etichetele. Află la ce ingrediente trebuie să fii atent și cum poți slăbi mâncând pâine.

Carmen Brumă le oferă frecvent celor care o urmăresc pe rețelele de socializare recomandări practice pentru menținerea unei alimentații echilibrate și a unei siluete de invidiat. Ea a vorbit despre alegerea pâinii din supermarket, un aliment de bază prezent zilnic pe mesele românilor.

Carmen Brumă despre culoarea pâinii și citirea etichetei

Conform explicațiilor oferite de Carmen Brumă, o nuanță maronie nu garantează faptul că produsul este realizat din făină integrală. În multe cazuri, culoarea închisă este obținută prin adăugarea unor ingrediente secundare, precum malț, cacao sau chiar colorantul de caramel (E150).

„Uite câteva criterii ca să alegi pâinea din supermarket! Nu te lua după culoare sau după semințele de deasupra. Întoarce punga și citește eticheta! Știu, e scrisul mic și înghesuit, dar în curând o să vin cu o soluție și pentru asta. Uită-te la etichetă, nu la culoare! O pâine maro nu e neapărat integrală. Culoarea poate veni din malț, cacao sau colorant de caramel (E150)”, a declarat Carmen Brumă.

Pentru o opțiune sănătoasă, făina integrală trebuie să fie primul ingredient listat, deoarece simpla mențiune de „făină de grâu” indică de fapt utilizarea făinii albe rafinate.

De asemenea, este important să fie evitate sortimentele cu cantități mari de sare.

„Citește ordinea ingredientelor! Ingredientele sunt trecute în ordinea cantității. Pe primul loc să fie făină integrală. Doar «făină de grâu» = făină albă. Ce evităm pe etichetă: zahăr sau sirop printre primele ingrediente, peste 1,2 g sare la 100 g (ideal: sub 1 g sare la 100 g), o listă lungă de aditivi. Regula simplă: cu cât lista e mai scurtă, cu atât mai bine. De ce contează: pâinea e una dintre principalele surse de sare din alimentația noastră, tocmai pentru că o mâncăm zilnic”, a adăugat Carmen Brumă.

Carmen Brumă: „ Da, poți să ai abdomen plat și să slăbești mâncând pâine”

Vedeta a specificat un alt criteriu esențial în alegerea pâinii. „Caută mențiunile oficiale conform legislației UE: sursă de fibre = minimum 3 g fibre/100 g, bogat în fibre = minimum 6 g fibre/100 g. Nu sunt marketing. Sunt praguri legale”, a punctat Carmen Brumă.

Totodată, Carmen Brumă spulberă mitul conform căruia pâinea ar trebui eliminată definitiv din dietele de slăbit, explicând că un stil de viață sănătos nu presupune restricții extreme, ci alegeri inteligente.

„Da, poți să ai abdomen plat și să slăbești mâncând pâine. În programele mele de slăbit, pâinea are loc în farfurie, aleasă corect și în porția potrivită, a concluzionat ea.

Carmen Brumă a început o nouă facultate la 49 de ani

Carmen Brumă a decis să revină în mediul universitar la 49 de ani. Partenera lui Mircea Badea a fost admisă la Facultatea de Nutriție și Dietetică din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.

Ea a ocupat un loc la buget, clasându-se pe poziția 19 din 124 de candidați, potrivit informațiilor prezentate despre admitere.

Carmen Brumă avea deja un master în Nutriție și Siguranță Alimentară, însă a decis să urmeze și studiile de licență în domeniu.