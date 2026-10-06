Primele imagini cu Vlad Băltățeanu, suspectul în cazul crimei din Vâlcea. Bărbatul de 30 de ani a ajuns în mâinile polițiștilor români

Vlad Băltățeanu, un bărbat de 30 de ani din județul Vâlcea, suspectat de comiterea unei crime care a șocat întreaga țară, a fost adus în România, marți, 6 octombrie 2026. Tânărul fusese dat în urmărire internațională după ce trupul neînsuflețit al unei femei de 28 de ani a fost găsit într-o valiză plutind pe râul Olt.

Predarea în Elveția și aducerea în țară

La o săptămână după ce cadavrul tinerei a fost descoperit, mai exact pe 28 septembrie 2026, în jurul orei 23.00, suspectul s-a predat singur la sediul Poliției din Saint Gallen, Elveția. Acesta părăsise țara înainte ca fapta să fie descoperită de autorități. După finalizarea procedurilor de extrădare, realizate cu sprijinul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), Băltățeanu a fost adus în România pentru a fi prezentat instanței din județul Vâlcea. Tribunalul Vâlcea emisese anterior un mandat de arestare preventivă în lipsă pe numele său, sub acuzația de omor.

Descoperirea macabră de pe râul Olt

Cazul a fost deschis pe 21 septembrie 2026, când un pescar aflat pe malul râului Olt, în zona Barajului Ionești, a observat o valiză suspectă plutind la suprafața apei. Acesta a alertat imediat autoritățile, sunând la numărul de urgență 112.

În interiorul bagajului, autoritățile au descoperit cadavrul unei tinere. Victima a fost identificată ulterior drept o femeie de 28 de ani, originară din orașul Filiași, județul Dolj. Ea locuia fără forme legale într-o comună din Vâlcea, alături de suspect.

Detalii din anchetă: probe și necropsie

Rezultatele necropsiei au arătat că tânăra a suferit mai multe leziuni traumatice, iar moartea sa a fost una violentă. Procurorul Adrian Vrăbete, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, a confirmat că data decesului a fost stabilită ca fiind 21 septembrie 2026.

Înainte de emiterea mandatului de arestare, polițiștii au efectuat percheziții la locuința unde suspectul și victima locuiseră împreună. Pe o saltea de dormit au fost descoperite pete de substanță brun-roșcată, suspectate a fi sânge, iar probele au fost prelevate pentru analize genetice.

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