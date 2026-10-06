World Space Week 2026 celebrează „Revoluția Rachetelor”. Cum schimbă rachetele reutilizabile accesul în Cosmos

World Space Week 2026 2026, desfășurat între 4 și 10 octombrie, aduce în prim-plan tema „Revoluția Rachetelor”, evidențiind tehnologiile și organizațiile care transformă accesul umanității la spațiu. Evenimentul global reunește agenții spațiale, companii, profesori, studenți, muzee, cluburi de astronomie și pasionați ai spațiului din întreaga lume pentru o serie de activități și evenimente speciale, relatează Space.com.

Săptămâna Mondială a Spațiului (WSW) marchează două repere istorice importante

Săptămâna Mondială a Spațiului (WSW) marchează două repere istorice importante: lansarea primului satelit artificial, Sputnik 1, pe 4 octombrie 1957, și semnarea Tratatului asupra Spațiului Cosmic, pe 10 octombrie 1967, care stabilește principiile explorării spațiului.

Instituită de Adunarea Generală a Națiunilor Unite în 1999, Săptămâna Mondială a Spațiului își propune să promoveze conștientizarea importanței spațiului în viața de zi cu zi și să inspire interesul tinerilor pentru știință, tehnologie, inginerie și matematică (STEM).

Tema din acest an „recunoaște modul în care accesul sporit la spațiu și scăderea prețurilor de lansare au stimulat ecosistemul spațial și noi aplicații spațiale interesante”, a declarat Dennis Stone, președintele Asociației WSW.

De-a lungul deceniilor, călătoria în spațiu a implicat un consum imens de resurse, iar rachetele erau utilizate o singură dată. Astăzi, însă, introducerea rachetelor reutilizabile și dezvoltarea unor noi vehicule de lansare au schimbat radical această paradigmă.

Companii comerciale și țări din întreaga lume caută soluții inovatoare pentru a reduce costurile și a crește frecvența lansărilor spațiale.

Un exemplu notabil este recenta lansare a rachetei Starship de la SpaceX

Un exemplu notabil este recenta lansare a rachetei Starship de la SpaceX, care a ajuns pe orbită pentru prima dată pe 28 septembrie. În cadrul zborului de testare, racheta a reușit să plaseze pe orbită 26 de sateliți Starlink V3, în ciuda unei probleme la motor care a scurtat misiunea.

Aceste progrese tehnologice nu doar că fac accesul la spațiu mai accesibil, ci și deschid noi oportunități pentru misiuni variate, de la sateliți de comunicații și observație a Pământului, până la explorări științifice și zboruri umane în spațiu.

Sistemele spațiale joacă deja un rol crucial în viața cotidiană, oferind servicii de comunicații, navigație, prognoze meteo și date de observare a Pământului. În plus, sateliții sunt utilizați tot mai des pentru monitorizarea mediului, răspunsul la dezastre naturale și îmbunătățirea conectivității globale. WSW 2026 își propune să evidențieze aceste beneficii și să încurajeze publicul să exploreze mai profund impactul spațiului asupra vieții de zi cu zi.

Pe parcursul săptămânii, vor avea loc evenimente în peste 100 de țări

Pe parcursul săptămânii, vor avea loc evenimente în peste 100 de țări, incluzând expoziții, conferințe, activități în școli, seri de film, evenimente de astronomie și proiecte practice STEM.

Printre acestea se numără colaborarea dintre Agenția Spațială Europeană (ESA) și The Pokémon Company International, care organizează o expoziție cu tematică spațială și un eveniment special în cadrul jocului Pokémon GO.

Totodată, Complexul pentru Vizitatori de la Centrul Spațial Kennedy din Florida va găzdui un expoziție WSW pe 9 octombrie, cu participarea NASA și a altor parteneri din industrie.