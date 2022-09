Carmen Tănase a fost manechin pentru o zi și a urcat pe scenă să prezinte una dintre creațiile prietenei sale Cera Mihăilescu. Deși este obișnuită cu lumina reflectoarelor, actrița a avut mari emoții înainte de a începe prezentarea.

„Am ajuns să fac numai nefăcute! Am venit să prezint moda. Nu știu de ce mă bag eu în toate chestiile astea, nu înțeleg. Am prieteni buni care mă bagă în astfel de lucruri. Am emoții foarte mari că voi defila pe podium.

Am mai defilat o dată când aveam trei sau patru ani, când eram copil, și tata organiza la acea vreme prezentări de modă, dar vă dați seama că este ca și când nu aș fi defilat niciodată! O prietenă mi-a dat telefon și mi-a zis și m-am conformat! După aceea mi-am dat seama în ce m-am băgat!”, a declarat Carmen Tănase pentru Click!.

„Înainte de prezentare a început să mă ia cu tremurat”

Actrița, care joacă și în serialul „Clanul”, a mărturisit că a avut mari emoții înainte de prezentare și a început să tremure. Carmen Tănase consideră că este o meserie foarte grea și nu mulți o pot face.

„Înainte de prezentare a început să mă ia cu tremurat. Este ceva foarte greu. Este o meserie grea, jos pălăria pentru persoanele care o fac. Trebuie să ai în sânge chestia aceasta, trebuie să știi să pozezi. Este greu! Nu am repetat nimic acasă înainte de prezentare. Unde să repet acasă? În curte, prin iarbă? Unde?”, a spus actrița.

„Nu am mai fost într-o vacanță de trei ani”

Carmen Tănase mărturisește că nu a mai fost plecată într-o vacanță de trei ani. În ultima perioadă, ea a muncit foarte mult, mai ales în această vară, după ce au fost ridicate restricțiile. Actrița nu se plânge deloc de muncă și spune că îi place din tot sufletul ceea ce face.

„Vara aceasta am muncit. Eu nu am mai fost într-o vacanță de trei ani. La început a fost pandemia, după care m-am mutat și după iar am muncit. Plus că am fost atât de speriată că nu o să mai muncesc niciodată! Dacă este să îmi apară o vacanță din senin, bine, dacă nu, asta e, eu nu mi-o caut! Eu vreau să muncesc! Iubesc să muncesc! Vreau să lucrez, vreau să muncesc că de aia am făcut profesia aceasta.”, a mai declarat vedeta.

