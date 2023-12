Iuliana Doroftei a devenit cunoscută publicului larg grație participării sale la emisiunea „Bravo, ai stil!”, difuzată pe Kanal D. A avut mare succes în show-ul de modă, căci sezonul trei a fost câștigat chiar de ea. Acum, tânăra revine în prim-plan, Cancan scrie că aceasta e însărcinată cu copilul miliardarului Daniel Dineș.

Aceeași sursă precizează că omul de afaceri, al treilea cel mai bogat român, s-a despărțit de Alexandra, soția lui de care încă nu a divorțat. Până la acest moment, nici vedeta și nici miliardarul nu au făcut declarații despre zvonurile apărute în presă.

Cătălin Botezatu, despre Iuliana Doroftei: „Ea este o fată deosebită și era păcat să nu intre într-o relație cu un domn bogat”

Cel care a ieșit public și a felicitat-o pe Iuliana Doroftei e Cătălin Botezatu. Cei doi s-au cunoscut în emisiunea „Bravo, ai stil!”, acolo unde el a fost jurat, și au rămas prieteni. „Dacă a punctat acolo, este o fată deșteaptă. Important este să fie vorba de sentimente, nu de altceva. Româncele frumoase au ajuns, oricum, de fiecare dată unde și-au dorit.

Ea este o fată deosebită și era păcat să nu intre într-o relație cu un domn bogat. La fel și invers, un domn bogat trebuie să aibă lângă el o femeie frumoasă. Mă bucur că este gravidă, pot spune că și-a asigurat o rentă viageră importantă (n.r. – râde). Dar, fără nicio ironie, bravo ei. Mă bucur că este gravidă, ce poate fi mai înălțător decât să aduci pe lume un copil?”, a declarat Cătălin Botezatu pentru cancan.ro.

„Mă bucură faptul că este într-o relație cu Daniel Dineș”

Totodată, creatorul de modă a vorbit și despre parcursul Iulianei Doroftei în televiziune. „Am perceput-o tot timpul ca pe o fată discretă. Emisiunea a fost ca o rampă de lansare pentru ea și a știut să profite.

Datorită frumuseții, am ales-o să prezinte una dintre colecțiile mele la Paris, pentru că avea și aptitudini de model. Față de alte fete care au trecut pe acolo, iar acum pozează în mari modele, ea a fost liniștită și și-a văzut de treabă. În ultima perioadă știu că a stat la Londra, unde se dă ora exactă”, a declarat Cătălin Botezatu, care an de an primește de sărbători mesaje de la Iuliana Doroftei.

„Este o fată cu bun simț, îmi dă mesaje de sărbători. Nu ne-am mai văzut de mult, dar mă sună mereu, ne dăm mesaje, discutăm. Nu am discutat niciodată cu ea despre viața privată pe care o are, dar mă bucură faptul că este într-o relație cu Daniel Dineș”, a încheiat e.

Daniel Dineș, avere de 1,9 miliarde de dolari

Daniel Dineș are o avere estimată la 1,9 miliarde de dolari, potrivit revistei americane Forbes. Conform variantei românești a aceleiași reviste, Dineș este al treilea cel mai bogat român, după frații Adrian și Dragoș Pavăl (proprietarii Dedeman) și Ion Țiriac.

În 2021 averea sa era estimată la 6 miliarde de dolari, însă de atunci acțiunile companiei UiPath au scăzut puternic pe bursă. În iunie 2023, titlurile companiei lui UiPath se tranzacționau pe bursă la 16,4 dolari pe unitate. La maximul lor acestea se tranzacționau la 79 de dolari bucata.

În vara acestui an, UiPath avea o capitalizare de 9,25 de miliarde de dolari. UiPath produce „roboți software”, care completează tabele și formulare.

