Zilele trecute, Cătălin Cazacu și Ramona Olaru au fost filmați când aveau un conflict (Vezi AICI video). Totul se petrecea în fața unui club din Mamaia, unde asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” se distra alături de prietenele ei. Cearta lor s-a terminat la fel de repede cum a început, iar campionul la motociclism a vorbit despre relația cu cea pe care a cerut-o de soție.

„Nu ne certăm. Ca orice oameni, avem și noi subiecte în care avem păreri diferite. Atât, este singurul lucru. În rest, nu ne certăm, suntem foarte bine. Suntem împreună, suntem OK.

Ne place totul unul la altul, nu e nimic să nu ne placă. Dacă nu ne plăcea, nici eu nu stăteam cu ea și nici ea nu stătea cu mine”, a spus Cătălin Cazacu, în exlcusivitate pentru CANCAN.RO.

Prezentatorul de la Antena Stars recunoaște că nu este totul lapte și miere în relația lui cu vedeta de la Antena 1, însă nu sunt motive care să ducă la o despărțire.

„Suntem niște oameni reali și lumea este obișnuită cu oameni care «pozează». Noi nu «pozăm». Toată lumea se ceartă, diferența este că la noi se vede pentru că ăștia suntem.

Suntem reali, când ne certăm, ne certăm, când ne împăcăm, ne împăcăm, când ne iubim, ne iubim… suntem oameni reali.

Restul oamenilor știu să o mascheze, să o joace. Noi nu știm și nici nu vrem chestia asta. Ăștia suntem noi, ne iubim cu năbădăi, dar ne iubim”, a mai continuat Cătălin Cazacu.

„Ne trăim dragostea cum știm noi”

Au fost cei mai buni prieteni, apoi au decis să înceapă o poveste de dragoste. Cătălin Cazacu și Ramona Olaru sunt împreună de câteva luni și recunosc că mai există și discuții în contradictoriu.

„Noi nu pozăm în altceva decât suntem, nu vrem să părem familia și nici cuplul perfect, nu vrem să dăm sfaturi de dragoste nimănui, noi ne trăim dragostea cum știm noi. Ultimul lucru din lume care se poate spune despre noi este că suntem falși. Și nu suntem falși și cred că din cauza asta ne iubește atâta lume.

Noi am plecat pe un drum, iar plecând pe drumul ăla… normal, vor mai fi obstacole, dar important este că am hotărât amândoi și am fost de acord cu direcția drumului. Nu există o regulă”, a mai continuat motociclistul.

