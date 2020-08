Catrinel Sandu și-a sărbătorit fata cea mare. Sara a împlinit 11 ani și seamănă tot mai mult cu mama ei

Catrinel Sandu are două fetițe adorabile! Sara a împlinit de curând 11 ani, iar Lara are 8 ani. Micuțele seamănă foarte bine între ele și foarte mult cu mama lor.

Având vârste fragede la momentul divorțului de tatăl lor, fostul jucător de tenis, Gabi Trifu, Catrinel Sandu a povestit în urmă cu ceva timp și cum au depășit fetele momentul:

“Pentru Lara a fost mai uşor, pentru că totul se întâmplă de vreo trei ani de zile, iar ea are cinci ani. Deci totul a început când era destul de mică. Dar Sara a fost un pic mai afectată. Am vorbit deschis cu ea în limitele normale şi cât poţi să spui unui copil.

Nu am ascuns lucruri, a şi văzut foarte multe lucruri. Ţii în tine, dar la un moment dat mai ai şi lucruri pe care nu ar trebui să le spui faţă de copii. Am încercat să gestionez cât se poate de ok situaţia, nu atât de bine cum aş fi gestionat-o acum, trecându-mi.

Aceea nu e o perioadă deloc frumoasă. Dar am găsit puterea să mergem mai departe şi ele mi-au dat-o, mai ales Sara”, a transmis Catrinel Sandu după divorțul de primul soț, potrivit VIVA!

