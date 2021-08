Ce a răspuns Cătălin Botezatu când a fost întrebat despre orientarea lui sexuală. „Există o barieră pe care nu am depășit-o”

În podcastul „Detectorul de minciuni”, creatorul de modă a fost întrebat direct de către prezentatorul Mihai Hinda.

„A mințit sau nu Cătălin Botezatu în legătură cu orientarea lui sexuală?”, a spus acesta.

De-a lungul anilor, Cătălin Botezatu a fost ținta multor dezbateri în legătură cu orientarea lui sexuală, mai ales după podcastul lui Cătălin Măruță în care prezentatorul a făcut referire strict la acest subiect.

„Am spus tot timpul și o spun. O anumită persoană, tot la un anumit podcast, a încercat să mă înțepe și m-a înțepat greșit. Pentru că dacă se înțeapă cineva cu mine greșit, e grav. Și a interpretat când am spus așa: Sunt onorat să fiu iubit și adorat în egală măsură de femei și bărbați. Asta nu înseamnă că am spus că am făcut nu știu ce lucruri și cu femei, și cu bărbați.

Există o barieră pe care încă nu am depășit-o. Dacă această barieră la un moment dat va fi depășită, o voi face pentru că nu mi se pare nimic aiurea. Da, am recunoscut că am făcut tot felul de prostii, dar nu. Și atunci nu prea permit nimănui să vorbească de mine. Ele înțepând și neștiind cât e ceasul. Eu cred că ar trebui să stea mai bine în banca lor.”, a declarat designerul în podcastul „Detectorul de minciuni”, conform kanald.ro.

Recent s-a aflat că celebrul Cătălin Botezatu s-a retras de la „Bravo, ai stil”, locul lui fiind luat de fotograful Tibi Clenci.

