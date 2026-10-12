În urmă cu mai mulți ani, Andreea Esca a luat decizia de a consolida casa pe care o avea în Porumbacu de Sus de la bunicii ei, iar acolo acum s-a creat un adevărat loc de vacanță atât pentru familie și prieteni, cât și pentru turiști.

„Avem 11 case în sat, sunt vreo 50 de locuri de cazare. Avem posibilitate în sat de 100 de locuri de cazare și organizăm și foarte multe teambuilding-uri și seminarii”, a spus recent Alexandre Eram, soțul prezentatoarei de la PRO TV.

Pe YouTube, bărbatul a dezvăluit și cum le-a venit ideea să pornească o afacere în Porumbacu de Sus.

„Suntem în Porumbacu de Sus de mulți ani. Nevastă-mea este de aici, adică bunicii ei. Și noi am avut o casă dintotdeauna în Porumbacu de Sus. Ne-am apropiat și de Viscri, de Caroline Fernolend, vicepreședintele fundației Mihai Eminescu Trust, care ne-a ajutat foarte mult să încercăm să conservăm ce ne-au lăsat alții. Adică să renovăm casele, să păstrăm țigla, o culoare specială din zonă. Și încet-încet asta a devenit ca un fel de pasiune: am tot deschis casă după casă și, la un moment dat, ne-am gândit că trebuie să facem și altceva, poate, pentru comunitate. Și ne-a venit ideea aceasta de hub cultural într-un sat românesc, ne-am gândit că e foarte important să reînviem satele românești.

Noi avem casă aici dintotdeauna, o casă de familie. Într-o dimineață, l-am văzut pe un băiat care dărâma casa și l-am întrebat ce face. «Pregătesc lemn pentru iarna aceasta», a spus. Casele de lemn, chiar avem una în spate, sunt din 1850. Până atunci se făcea casă de lemn. După, oamenii s-au apucat să facă casă de cărămidă. Și atunci am spus că e păcat, trebuie să prezervăm o casă așa veche. Și de acolo a venit o pasiune și, într-adevăr, am tot cumpărat casele de lemn, să le salvăm, într-un fel”, a afirmat Alexandre Eram pe pagina celor de la Ora de Turism.

Soțul Andreei Esca a oferit și detalii despre produsele pe care turiștii le pot cumpăra când ajuns la locația denumită „A lu' Escana”: tartă cu mere, pandișpan, gulaș, sarmale sau socată.

„Noi avem deja o cafenea și ne bucurăm pentru că lucrăm deja cu o doamnă care are un laborator aici, lângă noi, în Avrig, și în fiecare dimineață ne pregătește doar prăjituri locale. Adică de tradiție, cum este tarta cu mere, pandișpanul... Ne bucurăm foarte mult, pentru că tot timpul oamenii apreciază mâncarea locală. Avem și socată, bineînțeles. Și pentru străini este important să descopere ce mâncăm aici. Bineînțeles că atunci când avem spectacol, încercăm să aducem oameni care ne gătesc și lucruri din zonă, tradițional, gulaș sau sarmale. Și, da, partea asta de gastronomie este foarte importantă”, a adăugat Alexandre Eram.

Afaceristul a afirmat că locul lor de la Porumbacu de Sus a ajutat foarte mult și comunitatea locală.