Legenda revine: Stellantis a prezentat noul Citroen 2CV, care va concura într-o nouă categorie de mașini cu Dacia Hipster

Grupul auto Stellantis reînvie modelul Citroen 2CV, care va fi acum electric și destinat orașelor, într-un context greu pentru producătorii auto europeni, scrie BBC.

Modelul, prezentat la Salonul Auto de la Paris, ar urma să concureze într-o nouă categorie auto, între cvadricicluri și cele mai mici automobile, unde va avea de înfruntat modelul Dacia Hipster de la Renault.

Preț de 15.000 de euro

Prețul nu este oficial, dar noua categorie de mașini va fi undeva în jurul a 15.000 de euro.

Designul conceptului rămâne fidel modelului original din 1948, reinterpretat într-un autoturism electric de oraș complet nou. La prima vedere, silueta rotunjită și detaliile vintage îi conferă o legătură inconfundabilă cu predecesorul său.

Designul părții frontale este dominat de faruri bombate, montate sus pe aripile din față, la fel ca la modelul original 2CV cu „ochi de gândac”. De asemenea, există o serie de nervuri adânci pe capotă.

Tema retro este dusă mai departe de jantele din oțel, în vreme ce caroseria păstrează linia distinctivă a „Melcului de tablă”.

Modelul este o previzualizare a versiunii de serie care urmează să fie lansată până în 2028, ca parte a „proiectului E-Car” al Stellantis.

Un adevărat cult

Originalul Citroen 2CV a fost lansat în 1948, după cel de-Al Doilea Război Mondial și s-a vândut în peste 5 milioane de exemplare până în 1990. A fost proiectat ca o mașină ieftină și robustă pentru fermierii francezi, simplu de reparat și ușor de condus. Ulterior, a fost adoptat de cultura hippie și a devenit un cult.

Mașina avea aripi înalte și suspensie moale, ceea ce îi permitea să traverseze un câmp arat sau drumuri accidentate – după cum spune legenda, fără să spargă ouăle de rață dintr-un carton.

Retro-nostalgia

Nu este prima mașină retro readusă la viață: Volkswagen a reînviat anterior modelul Beetle și a scos și minivanul electric ID-Buzz , BMW produce și vinde în serie modelele Mini, în timp ce Fiat a scos din nou pe piață modelul Fiat 500.

De asemenea, Renault a readus recent pe piață Renault 5, Renault 4 și Twingo.

Citroen 2CV

Dacia Hipster, viitor concurent

Legat de Renault, grupul francez a prezentat în 2025 conceptul Dacia Hipster, o „cutie pe roți”, care ar urma să concureze în aceeași categorie auto cu Citroen 2CV.

Versiunea de serie este așteptată pe piață în anul 2027. Totuși, dacă anterior oficialii Renault anunțau că aceasta va fi produsă în Europa, presa a scris recent că va fi realizată în China.

Mașina concept Dacia Hipster, fotografiată din față

Mai exact, va înlocui în producție Dacia Spring, după ce noua generație a acesteia urmează să se producă în Slovenia.

În acest moment, la Mioveni se mai produc doar modelele Duster și Bigster, în vreme ce modelele Sandero, Logan și Jogger se fac doar în Maroc, iar noul Striker se face în Turcia.

Mai mult, oficialii companiei au amenințat că e posibil ca și viitoarea generație de Duster să nu se mai facă în România.