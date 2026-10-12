Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat cel mai bun târg de Crăciun din Europa: „Turiștii găsesc tot ce le place”

propierea sezonului rece readuce în prim-plan una dintre cele mai populare tradiții de călătorie ale europenilor: vizitarea târgurilor de Crăciun. Dintr-un total de peste 1.500 de evenimente festive organizate anual pe continent, peste 800.000 de turiști din întreaga lume și-au exprimat opțiunile pe platforma de promovare turistică European Best Destinations pentru a stabili clasamentul oficial al celor mai spectaculoase destinații de sărbători din anul 2026.

Surpriza uriașă a ediției din acest an este clasarea pe primul loc a unui oraș din România. Craiova a reușit să obțină cea mai înaltă distincție, depășind în preferințele călătorilor capitale și orașe cu o tradiție secolelor în organizarea târgurilor de iarnă, precum Viena, Paris, Praga sau Dresda.

Craiova, lider absolut în Europa cu tema „Tărâmul elfilor

Târgul de Crăciun din Craiova se desfășoară pe o suprafață impresionantă de peste 280.000 de metri pătrați, transformând centrul băniei într-o tărâm festiv de mari dimensiuni. Pentru ediția din 2026, conceptul tematic ales este „Tărâmul elfilor”, vizitatorii urmând să fie întâmpinați de decorațiuni gigantice, sculpturi sub formă de jucării și lumini decorative.

Organizatorii au pregătit atracții de anvergură, printre care sania lui Moș Crăciun pusă la înălțime, promovată drept cea mai înaltă din Europa de Est, un patinoar exterior, o roată panoramică și numeroase căsuțe din lemn pictate manual.

Experiența este completată de oferta gastronomică variată, care combină preparatele tradiționale din Europa de Est cu specificul culinar din Armenia, Georgia, Grecia, Bulgaria și Serbia. Târgul își deschide porțile la jumătatea lunii noiembrie și va rămâne deschis până la începutul lunii ianuarie.

Reamintim faptul că, în Craiova, autoritățile locale deja au început pregătirile pentru târgul de Crăciun din 2026. În mediul online au apărut mai multe filmări din Craiova, acolo unde autoritățile locale au început deja să monteze decorațiunile de Crăciun. Imaginile au devenit virale și stârnesc sute de reacții, mai ales că afară încă este cald și în ultimele zile temperaturile au atins chiar și 30 de grade Celsius.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Zurich, Riga, Lisabona și Debrecen completează topul primelor cinci destinații

Poziția a doua în clasamentul european este ocupată de Zurich. Orașul elvețian atrage vizitatorii prin târgul Wienachtsdorf din Sechseläutenplatz, amplasat între Opera din Zurich și lacul din localitate, dar și prin strada festivă Weihnachtsallee din apropierea gării centrale, unde aproximativ 80 de standuri rotative oferă produse de design și mâncăruri tradiționale precum fondue.

De asemenea, spectacolul de lumini și muzică Illuminarium, organizat în curtea Muzeului Național Elvețian, adaugă o notă artistică modernă sărbătorilor.

Pe locul al treilea se situează capitala Letoniei, Riga. Târgul organizat în Piața Doma, în centrul istoric inclus în patrimoniul UNESCO, se remarcă prin atmosfera baltică autentică, obiectele de artizanat din lână și preparatele condimentate cu scorțișoară și migdale coapte. Orașul impresionează și prin instalațiile luminoase din parcurile Bastejkalns și Kronvalda, inspirate din basmele populare letone.

Locul al patrulea revine capitalei Portugaliei, Lisabona, care oferă o alternativă călduroasă la târgurile cu zăpadă.

Evenimentul Wonderland Lisboa ajunge în 2026 la cea de-a 11-a ediție în Parcul Eduardo VII, sub tema „Rădăcinile Crăciunului”, aducând roți panoramice, caruseluri tradiționale și zone gastronomice cu produse locale, după ce la ediția anterioară a atras peste 1,2 milioane de vizitatori.

Topul primelor cinci este închis de orașul maghiar Debrecen. Târgul din al doilea mare oraș al Ungariei oferă un program bogat ce include peste 100 de evenimente culturale și 200 de artiști, căsuțe din lemn cu meșteșuguri handmade, faimosul desert kürtőskalács, un patinoar și ceremonia aprinderii lumânărilor de Advent.

Clasamentul celor mai bune 20 de Târguri de Crăciun din Europa

Ierarhia completă stabilită prin votul turiștilor pe platforma European Best Destinations plasează Craiova pe prima poziție, urmată în ordine de Zurich (Elveția), Riga (Letonia), Lisabona (Portugalia) și Debrecen (Ungaria).

A doua treime a clasamentului este ocupată de ansamblul italian Govone & Asti pe locul 6, urmat de Valkenburg (Olanda), Viena (Austria), Montbéliard (Franța) și Paris (Franța).