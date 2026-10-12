Nimic nu mișcă fără acordul pisicesc la Turnul de control Aeroportul Tuzla: „Dacă toate instituțiile ar proceda așa, aș plăti mai cu drag impozitele”

Turnul de control al Aeroportului Tuzla a devenit un adevărat fenomen pe rețelele de socializare, după ce mai multe imagini cu pisicile care își petrec timpul alături de angajați s-au răspândit rapid în spațiul virtual.

Pasionații de aviație și călătorii le-au numit „controlori blănoși de trafic aerian”, glumind pe seama faptului că nicio aeronavă nu decolează și nu aterizează fără aprobarea lor strictă.

Felinele au fost adoptate neoficial de personalul aeroportului și au devenit o prezență obișnuită în perimetrul tehnic de unde se dirijează zborurile.

„Nimic nu mișcă fără acordul pisicesc”

Popularitatea micilor patrupede a explodat în urma unei postări amuzante publicate în mediul online, în care activitatea pisicilor din turnul de control era descrisă în termenii unei misiuni de monitorizare aeriană de înaltă precizie.

Foto: Facebook / PeDrumuri

Reprezentanții aeroportului au glumit pe seama vigilenței pisicilor, menționând că radarele din turn au detectat o mișcare suspectă în momentul în care o muscă a pătruns în spațiul aerian protejat, aterizând direct pe geamul de unde se supraveghează pista.

„Turnul de control Aeroportul Tuzla: nimic nu mișcă fără acordul pisicesc! Radarele noastre au detectat o mișcare suspectă: o muscă de pe geam a intrat în spațiul nostru!”, se arată în postare.

La Turnul de control Aeroportul Tuzla, nimic nu mișcă fără acordul pisicilor. Foto: Facebook / PeDrumuri

Aceasta a strâns rapid zeci de aprecieri și distribuiri, transformând mica comunitate de la Tuzla într-un subiect de interes național.

Reacțiile oamenilor pe internet

Internauții au reacționat imediat cu mesaje de apreciere la adresa conducerii și angajaților aeroportului, lăudând inițiativa de a primi și îngriji animalele în cadrul unei instituții cu un regim de muncă extrem de strict.

Multe persoane au punctat că o astfel de abordare empatică ar trebui preluată de cât mai multe instituții publice și companii.

Unii utilizatori au comentat cu umor că prezența pisicilor în birourile din România ar face ca interacțiunea cu instituțiile statului să fie mult mai plăcută, în timp ce alții au felicitat echipa de pe Aeroportul Tuzla pentru exemplul de omenie și deschidere oferit publicului.

„Dacă toate instituțiile ar proceda așa, lumea ar fi un loc mult mai bun! Felicitări! Un exemplu demn de urmat! ”, a notat un utilizator.

„Dacă aș vedea atâtea pisici în fiecare instituție a Statului, aș plăti mai cu drag impozitele”, a scris un altul.

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Dincolo de impactul vizual și de succesul de pe rețelele de socializare, prezența pisicilor în turnul de control are un rol benefic dovedit pentru sănătatea emoțională a angajaților.

Meseria de controlor de trafic aerian este clasificată la nivel mondial ca fiind una dintre cele mai solicitante din punct de vedere psihologic, necesitând o atenție distributivă impecabilă și decizii rapide în condiții de presiune ridicată.