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Imagini rare cu Andreea Ibacka și mama ei. Vedeta a sărbătorit-o pe cea care i-a dat viață. „La mulți ani!”

Livia Lixandru
Livia Lixandru
Jurnalist
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Andreea Ibacka
Andreea Ibacka. Sursa FOTO: Facebook
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Andreea Ibacka și-a sărbătorit mama, iar cu această ocazie, vedeta a publicat imagini cu cea care i-a dat viață și i-a transmis un mesaj scurt, în mediul virtual. Mama actriței arată foarte bine, iar fanii acesteia au sesizat asemănarea dintre cele două.

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Andreea Ibacka și-a sărbătorit mama

Pe 11 octombrie, Simona Pătrașcu, mama Andreei și-a aniversat ziua de naștere, iar influencerița nu putea rata ocazia de a împărtăși cu prietenii virtuali momentul. „La mulți ani, mami!”, a scris Andreea pe contul de socializare.

Imagini rare cu Andreea Ibacka și mama eiVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 4

Andreea și Cabral au divorțat în urmă cu câteva luni

Andreea și Cabral Ibacka au anunțat, în urmă cu câteva luni, că și-au separat drumurile după o căsnicie de 15 ani. Andreea și Cabral Ibacka s-au străduit să se adapteze schimbărilor survenite după divorț. Atenția ei, ca și în cazul fostului soț, este concentrată asupra celor doi copii pe care îi au împreună, Namiko și Tiago.

„Există doar doi oameni care, după aproape două decenii împreună, au ajuns să se piardă unul de celălalt. Și poate că asta e partea cea mai tristă. Ani mulți am fost bine. Cu bune, cu rele, cu muncă multă, cu oboseală, cu lipsuri și cu multe bucurii.

Ne-am construit viața și familia cum am știut noi mai bine. Ne-am încurajat, ne-am protejat și ne-am ținut aproape”, a transmis actrița, în urmă cu câteva luni.

„Social media nu este ora mea de terapie. Faptul că sunt discretă cu viața personală este o opțiune, nu anulează suferința. Aleg eleganța în locul spectacolului. Prefer demnitatea în locul explicațiilor publice. Rănile se vindecă alături de ai mei.

Nu îmi doresc să apar pe prima pagină a presei în urma unui divorț, acest “minut de celebritate” nu se regăsește printre opțiunile mele. Există și altele, bazate pe ceea ce mă definește ca om și artist. Mă știți de atâția ani, aceasta a fost dintotdeauna direcția. Am colaborări în curs, responsabilități și cheltuieli", a fost un alt mesaj al Andreei, transmis vara aceasta.

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Tags: Aniversare Andreea Ibacka
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