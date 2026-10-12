Temperaturi scăzute, ploi de până la 40 l/mp și ninsori la munte. Meteorologii ANM au emis cod galben de vreme rea

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, astăzi, o avertizare generală de vreme severă cu temperaturi scăzute, ploi de până la 40 de l/mp și chiar ninsori în zona de munte. Potrivit meteorologilor, ploi însemnate vor cădea în jumătate de țară.

Avertizare ANM între 12 și 14 octombrie 2026

Conform ANM, avertizarea de vreme rea este valabilă între 12 octombrie 2026, ora 10:00 - 14 octombrie 2026, ora 10:00.

„În intervalul menționat temporar va ploua în jumătatea de sud-est a țării. Izolat ploile vor avea și caracter de aversă. La munte, la altitudini mai mari de 1500 m, vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare. Cantitățile de apă acumulate vor fi în general de 15-20 l/mp și pe alocuri vor depăși 30 l/mp.

Temporar vor fi intensificări ale vântului, cu viteze la rafală în general de 45...50 km/h, local în est, sud-est și în extremitatea de sud-vest a teritoriului. La munte, cu precădere în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini mari vor fi rafale de 70-90 km/h. Vremea va deveni mai rece decât în mod normal la această dată", se arată în avertizarea meteo de la ANM.

Pentru astăzi, 12 octombrie 2026, Libertatea actualizează în timp real lista localităților sub avertizare de vreme severă imediată.

Harta județelor aflate sub incidența unui cod galben de ploi de la ANM pe 12 octombrie 2026. Sursa foto: ANM.

12 județe și București sub cod galben de ploi însemnate cantitativ

Totodată, ANM a emis o avertizare de tip cod galben de ploi însemnate cantitativ pentru București și 11 județe. Avertizarea este valabilă de astăzi, 12 octombrie 2026, începând cu ora 10:00 și până marți, 13 octombrie 2026, la ora 10:00.

București, precum și județele Ilfov, Buzău, Vrancea, Covasna, Brașov, Prahova, Dâmbovița, Giurgiu, Argeș, Teleorman, Olt și Vâlcea se află sub incidența avertizării de cod galben.