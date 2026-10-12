Trucurile ascunse din Waze pe care orice șofer trebuie să le știe: de la coduri secrete la navigația ghidată de propria voce

Google Maps continuă să fie preferată de majoritatea utilizatorilor datorită acoperirii sale globale și a funcțiilor de navigare în care poți avea încredere. Însă, pentru cei care încă mai caută o alternativă și nu au aflat deja, Waze rămâne o opțiune extrem de populară. Deținută de Google din 2013, aplicația se remarcă printr-o abordare diferită, axată pe experiența de conducere în timp real.

Cum funcționează Waze?

Waze este o aplicație de navigație bazată pe contribuții colective, ceea ce înseamnă că utilizatorii săi raportează în timp real accidente, gropi, ambuteiaje sau prezența echipajelor de poliție.

Aceste informații sunt apoi utilizate pentru a oferi rute mai eficiente și avertismente utile. Pe lângă aceste funcții de bază, aplicația oferă și opțiuni mai puțin cunoscute, ascunse în meniuri, dar extrem de practice.

Navighează rapid spre prieteni și familie

Dacă ai adresa unui prieten salvată în telefon, Waze îți permite să începi navigarea către acea destinație fără să introduci manual adresa de fiecare dată. Este nevoie doar să accesezi Waze, să derulezi în jos până la opțiunea „Condu către prieteni și familie” și să permiți aplicației accesul la contactele tale.

Apoi, introduci numele persoanei, iar dacă adresa este salvată, vei putea începe navigarea cu un simplu click. Dacă nu dorești ca aplicația să aibă acces la lista completă de contacte, poți dezactiva această permisiune. Pe iPhone, mergi la Setări > Aplicații > Waze > Contacte și selectează „Niciuna”. Pe Android, accesează Setări > Aplicații > Afișare toate aplicațiile > Waze > Permisiuni > Contacte și selectează „Nu permite”.

Navigare personalizată cu propria voce

Una dintre funcțiile care diferențiază Waze de alte aplicații de navigație este gradul ridicat de personalizare. Poți alege o „Stare” (avatar) care să reflecte dispoziția ta accesând Setări > Vizualizați profilul > Stare.

Mai mult, poți schimba pictograma vehiculului tău sau vocea care te ghidează pe traseu. Potrivit Engadget, Waze oferă o funcție inedită: posibilitatea de a înregistra propriile comenzi vocale.

Pentru a configura această opțiune, mergi la Setări > Voce și sunet > Vocea curentă, apoi selectează „Voce nouă” pentru a înregistra propriile instrucțiuni. Aplicația oferă 39 de comenzi predefinite, fiecare cu o durată maximă de șase secunde.

Acestea includ indicații de viraj, avertismente despre pericole sau camere de viteză. Dacă omiți să înregistrezi o comandă, Waze va folosi vocea implicită pentru acea instrucțiune. Pentru o experiență fără surprize, ar fi bine să înregistrezi toate cele 39 de comenzi.

Planifică-ți traseele din timp

Funcția „Planificare călătorie” este un alt instrument util al aplicației, dar adesea ignorat de utilizatori. Dacă ai o întâlnire programată sau o deplasare pentru mai târziu, Waze te poate ajuta să îți organizezi timpul recomandându-ți momentul optim pentru plecare, în funcție de traficul estimat.

Pentru a folosi această opțiune, caută destinația dorită și apasă pe butonul „Plecare ulterioară” în loc de „Plecare acum”. Poți seta ora dorită de sosire în intervale de câte 15 minute, iar Waze îți va afișa nivelul estimat al traficului pentru acel moment. După ce salvezi călătoria, aceasta va fi adăugată în lista de călătorii planificate, accesibilă din meniul principal sub opțiunea „Planificare călătorie”.

Poți chiar și sincroniza aplicația cu calendarul tău pentru ca evenimentele viitoare să fie integrate automat.

Coduri secrete și funcții ascunse

Pentru cei care vor să descopere mai multe, Waze oferă și câteva trucuri ascunse, disponibile prin introducerea unor coduri secrete în bara de căutare.

De exemplu, tastând „##@morph”, poți debloca un avatar special în formă de monstru, iar „##@cctts” îți permite să ștergi cache-ul pentru funcția text-to-speech, ceea ce poate rezolva anumite probleme legate de navigarea vocală.