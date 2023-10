Înainte de mariajul cu Cristina Șișcanu, alături de care are o fetiță, pe Petra, Mădălin Ionescu a fost căsătorit cu Mihaela Coşerariu, alături de care are doi copii, pe Ștefania și pe Filip. După divorț, amândoi au rămas în grija lui, băiatul și acum locuiește cu el.

Fata lui Mădălin Ionescu locuiește acum cu iubitul

În ceea ce o privește pe Ștefania, tânăra a absolvit facultatea în anul 2019, iar de atunci nu mai locuiește cu tatăl ei și cu familia. Întrebat de fani, pe rețelele de socializare, ce relația are acum cu fiica lui cea mare, Mădălin Ionescu a zis: „Ce Dumnezeu relație să am cu Ștefania? E fiică-mea, sunt taică-so. Pe bune? Are 26 de ani fata, face, încă nu a făcut.

Stă cu iubitul, ne vedem de câte ori se poate, adică destul de des în raport cu preocupările pe care le avem și unii, și alții, că și ei au niște job-uri foarte solicitante. Chiar mai devreme a vorbit Cristina cu ea”, a răspuns Mădălin Ionescu.

Ulterior, fanii au insistat cu întrebările: „Aștepți să fii bunic cât mai repede?”, iar Mădălin Ionescu a zis: „Numai la asta îmi zboară gândul…”.

Ce probleme de sănătate are Filip, băiatul lui Mădălin Ionescu

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu au vorbit pentru okmagazine.ro despre Filip şi problemele lui de sănătate. Se știe că Filip a luat virusul varicelei la două luni. „Filip a avut o neşansă, a fost un caz special. Cu el am făcut mari eforturi, deşi când ai un copil care trece printr-o dramă, nu poţi spune că ai făcut suficient…

El nu prea mai poate fi ajutat. Când ai neuronii prăjiţi, ce să mai faci? Filip s-a născut perfect sănătos, normal, dar a luat virusul varicelei la vârsta de două luni, iar vaccinul nu exista la noi… În România nu era, nici medicii nu erau suficient de informaţi…

Acum, fizic vorbind, el are încă foarte multe din abilităţile unui om normal. Dar mi-e foarte greu să-mi imaginez că va fi integrat… Este extrem de creativ! Are o imaginaţie incredibilă! Desenează inimaginabil, fotografiază, scrie, a ajuns să descarce programe de pe internet înainte să ştie să citească. Are o memorie vizuală excelentă. Neputând să vorbească, a trebuit să-şi dezvolte alte abilităţi”, a declarat Mădălin Ionescu.

„În mod normal, vaccinul ăsta se face la vârsta de doi ani, doar că, atunci când a fost Mădălin în Germania, medicii i-au spus că ar fi trebuit să îi fie administrat lui Filip imediat după infectare…”, a dezvăluit Cristina Şişcanu.