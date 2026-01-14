Ultima ediție a emisiunii va avea loc pe 6 februarie 2026, după 18 ani de difuzare, însă PRO TV nu a anunțat încă exact ce se va întâmpla cu prezentatorul: dacă va fi implicat într-un alt proiect sau dacă va părăsi televiziunea.

Ultima ediție „La Măruță” va fi difuzată pe 6 februarie 2026

„În prezent, ne aflăm în faza de explorare. Ne-am unit eforturile pentru a găsi cea mai bună formulă care să răspundă contextului actual al pieței media. Este un proces, așa că va dura până când vom putea evalua corect toate opțiunile, însă toate părțile implicate sunt pe deplin angajate în acest demers”, au spus reprezentanții PRO TV în exclusivitate pentru Libertatea.

Inevitabil, gândul tuturor s-a îndreptat și către Andra, soția lui Cătălin Măruță, care lucrează și ea la PRO TV și face parte din juriul emisiunii „Românii au talent”.

„Anunțul recent al lui Cătălin Măruță ridică, inevitabil, întrebări și despre Andra și continuitatea ei la PRO TV… Deși există convingerea că va merge mai departe în cadrul postului, ne-ar interesa să aflăm care este poziția oficială în acest sens”, au scris jurnaliștii de la Viva, care au primit imediat un răspuns din partea postului de televiziune.

„Andra face parte din juriul emisiunii «Românii au talent», show ce va avea lansarea pe data de 23 ianuarie 2026, acolo unde Andra va fi prezentă alături de colegii săi”, au spus cei de la PRO TV pentru sursa citată.

Astfel, se pare că, deși Cătălin Măruță rămâne fără emisiunea „La Măruță” din data de 6 februarie 2026, Andra va continua la PRO TV în cadrul show-ului „Românii au talent”, care debutează cu un nou sezon pe 23 ianuarie 2026.

Cătălin Măruță, salariu de 12.000 de euro la PRO TV

Imediat după ce s-a aflat că emisiunea „La Măruță” va fi scoasă din grila postului din Pache Protopopescu, în mediul online a început să se vorbească și despre salariul pe care prezentatorul l-ar primi de la PRO TV. Iar suma nu este deloc una mică: Cătălin Măruță ar câștiga 12.000 de euro lunar!

Fanii au reacționat și ei la auzul veștii că emisiunea „La Măruță” va fi scoasă din grila PRO TV, unii dintre aceștia salutând decizia și afirmând că era timpul pentru o astfel de măsură, în timp ce alții au spus că un prezentator precum Cătălin Măruță este greu de găsit.

