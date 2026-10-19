Focar de ploșnițe la Spitalul Colentina din București. Managerul Alexandru Iacobescu, pentru Libertatea: „Ne-am documentat minuțios, am citit și genetica lor. Nu ținem nimic sub preș!”

Secția de Neurologie a Spitalului Clinic Colentina din Capitală se confruntă de zece zile cu o invazie de ploșnițe. Descoperite inițial de o asistentă medicală într-unul dintre saloane, insectele au impus mutarea de urgență a șase pacienți și izolarea rapidă a unei jumătăți de etaj. Libertatea a stat de vorbă cu dr. Alexandru-Emil Iacobescu, managerul unității medicale, care a explicat măsurile drastice luate și a recunoscut că a petrecut un weekend întreg studiind „genetica ploșnițelor” pentru a face față situației.

Jumătate de etaj, închisă pentru 20 de zile

Focarul a fost izolat imediat după depistare, fiind activate protocoalele sanitare de urgență. Șase pacienți care se aflau în zona afectată au fost verificați minuțios și mutați în condiții de siguranță pe un alt palier al clădirii, pentru a se evita contaminarea altor spații sau a hainelor.

Managerul Spitalului Colentina, dr. Alexandru Iacobescu, a declarat pentru Libertatea că activitatea pe jumătatea de etaj afectată (aproximativ 24 de paturi din totalul de 110 ale secției) va rămâne blocată încă cel puțin două săptămâni, până la finalizarea completă a procedurilor de deratizare și dezinsecție.

„A observat într-un salon o colegă asistentă medicală. În 10 minute am început toate procedurile de izolare, verificare, plus procedurile de dezinfecție, deratizare, decontaminare. Procedura de exterminare durează câteva zile, mai exact aproximativ 21 de zile au estimat domnii experți de la firma de DDD. Ploșnițele pot să depună până la 100 de ouă pe zi, am devenit experți în ploșnițe, scuzați-mă! Astăzi s-a făcut inclusiv prevenție pe restul clădirii, în afara zonei care a fost izolată de la bun început”, a mărturisit Alexandru Iacobescu, managerul Spitalului Colentina.

Sursa focarului: ,,Bănuim de unde vin ploșnițele, dar nu suntem siguri încă”

Reprezentanții spitalului dau asigurări că insectele nu au apărut din cauza lipsei de igienă din unitatea medicală, ci au fost aduse din exterior.

„Avem o presupunere relativă, o bănuială, dar nu suntem siguri, nu avem confirmarea. Am studiat un weekend întreg și eu, și una dintre colegele mele, șefa de secție de la Neurologie. Fiind medici, am studiat ploșnița de la cum arată, cum se dezvoltă, ce urme lasă, ne-am documentat foarte minuțios. Sunt șanse minore să apară «de novo» într-o unitate spitalicească ce păstrează curățenia”, a spus managerul Iacobescu.

Echipele speciale de dezinsecție au intervenit deja cu 36 de specialiști și vor efectua în total trei treceri succesive în spațiile afectate.

„Prefer să izolez decât să țin sub preș”

Dr. Alexandru Iacobescu a subliniat că spitalul nu are posibilitatea legală de a interzice vizitatorilor, accesul bagajelor și nici nu poate efectua controale ca la penitenciar, însă personalul va fi mult mai atent la triajul de la internare și la verificarea mușcăturilor de pe corpul pacienților.

„Eu sunt un om care nu ține sub preș. Cum am fost întrebat, am declarat. Am preferat să izolez decât să spun «nu am ploșnițe». Au existat și acesta este un incident relativ normal, le-a adus cineva. Din păcate, cazurile de urgență majoră de neurologie, AVC-urile critice, trebuie băgat pacientul și abia după aceea faci verificarea”, a explicat managerul spitalului.

Coșmarul de la Bagdasar-Arseni: 31 de pacienți evacuați de urgență

Incidentul de la Spitalul Colentina nu este un caz izolat, ci reflectă o problemă tot mai gravă din spitalele bucureștene. În vara acestui an, o situație uluitoare a avut loc la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”, unde a fost descoperită o adevărată invazie pe Secția Clinică de Recuperare Neuromusculară.

După ce au fost depistate mai multe exemplare de ploșnițe de saltea (Cimex lectularius) în saloanele secției, conducerea a luat o decizie extremă: închiderea porților pentru spitalizarea continuă în perioada 17 august – 14 septembrie 2026.

În momentul declanșării alertei, pe secție erau internați 31 de pacienți, o parte dintre ei fiind imobilizați la pat. Aceștia au fost evacuați de urgență – fie externați, fie direcționați către spitalizare de zi și ambulatoriu, ori transferați în alte spații pentru siguranța lor. Cu acel prilej, Libertatea a consultat și opinia unui medic veterinar despre invaziile de ploșnițe și modul extrem de dificil prin care aceste insecte pot fi eradicate definitiv.

Medicul veterinar, dr. Anca Tomșa avertizează că „oricare dintre noi poate aduce parazitul acasă sau în spital! Se poate lua din autobuz, tren sau de pe o bancă.”