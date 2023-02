Mihai Zmărăndescu a intrat încrezător în competiția Survivor România 2023. „Sunt foarte bucuros să fiu aici. Sunt foarte pregătit fizic și psihic, dar o să-mi fie puțin greu, pentru că acum trei săptămâni a venit pe lume băiețelul meu, Patrick. Știu unde am venit, o să încerc că lupt cât mai mult pentru echipa mea, să ajungă în finală”, a declarat sportivul în emisiune, conform protv.ro.

În prezent, Mihai Zmărăndescu este antrenor particular în cadrul Academiei Cătălin Moroșanu și are în palmares 18 victorii și două înfrângeri. Deține titlurile de campion IBA Boxing, campion intercontinental IBA și campion WCMMA, mai notează aceeași sursă.

În privința vieții sale personale, Mihai Zmărăndescu are o iubită pe nume Alexandra, care de curând a născut primul lor copil, un băiețel pe nume Patrick.

Nu vorbește cu Cătălin Zmărăndescu, tatăl lui

Într-un interviu la primatv.ro, Mihai Zmărăndescu a dezvăluit că nu are o relație bună cu tatăl lui, cu Cătălin Zmărăndescu. „Nu mai vreau să aud nimic în viaţa mea de el! Nu mai vorbim de 3 ani de zile şi, pentru cine nu ştie, am şi o soră de 19 ani care nu mai vorbeşte cu tata de 5 ani de zile. Odată ce tu ai 50 de ani şi peste tot te promovezi cu 2 copii, tu având 4 copii, chit să sunt din altă căsătorie, nu ştiu ce ar mai fi de spus”, i-a spus Mihai lui Cristi Brancu la Exclusiv VIP, în urmă cu un an.

În aceeași emisiune, el s-a lăudat și cu cariera lui de influencer. „Anul trecut nu ştiam ce să mai fac, a venit pandemia, am făcut TikTokuri şi YouTube. Am ajuns să am 6 milioane de vizualizări. Numele nu m-a ajutat absolut deloc. Am filmat cu toate vedetele mondene din România şi nu am luat legătura prin cineva, nu am zis că sunt băiatul lui Zmărăndescu. Toţi banii pe care îi fac din YouTube îi bag înapoi în YouTube. Aş vrea să am un content foarte bun”, declara tânărul luptător.

Cătălin Zmărăndescu are 4 copii, pe Mihai Zmărăndescu și pe Alexandra din prima lui căsnicie. El a spus în diferite interviuri că nu are o relație cu ei pentru că aceștia nu și-au dorit. Din căsnicia cu Luiza, actuala soție, el are doi copii, pe Matilda și Cătălin jr.

Reacția lui Cătălin Zmărăndescu, după ce a aflat că băiatul lui participă la Survivor România 2023

Când a aflat că băiatul său participă la Survivor România 2023, show la care a participat și el sezonul trecut, fostul luptător a avut o reacție neașteptată. „Nu prea am timp să mă mai uit la Survivor. Nu știu cine e Mihai!”, a declarat Cătălin Zmărăndescu pentru Fanatik. Apoi fostul luptător a completat: „Dacă e să ne luăm după declarațiile lui, se pare că nu e fiul meu”.

